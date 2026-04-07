Nutella nello Spazio: il video di Artemis II che divide il web

Un vasetto di Nutella che fluttua con estrema naturalezza all’interno della capsula Orion, ripreso dalle telecamere durante una diretta della storica missione Artemis II, ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico sui social . In pochi secondi di filmato, l’oggetto “naviga” nell’assenza di gravità del modulo spaziale, trasformandosi istantaneamente in un contenuto virale capace di generare milioni di visualizzazioni e accesi dibattiti sulla sua effettiva autenticità. Mentre una parte del pubblico rimaneva incantata dalla semplicità della scena, molti utenti esperti di tecnologia hanno sollevato forti dubbi, ipotizzando che la sequenza fosse il frutto di una complessa rielaborazione digitale effettuata tramite strumenti di intelligenza artificiale.

La reazione dei social e il trionfo del brand

Il marchio non ha perso tempo e ha immediatamente cavalcato l’onda dell’entusiasmo. L’account statunitense di Nutella ha rilanciato il video utilizzando lo slogan “Nutella is out of this world“, dichiarando l’orgoglioso di aver viaggiato più lontano di qualunque altra distribuzione alimentare nella storia del commercio. Secondo i vertici della comunicazione del brand, portare “sorrisi a nuove vette” rappresenta il coronamento di un percorso che vede il prodotto come un simbolo di casa anche a migliaia di chilometri dalla superficie terrestre.

La stampa statunitense ha analizzato l’accaduto definendolo un “delizioso incidente pubblicitario“, sottolineando come la visibilità ottenuta gratuitamente superi di gran lunga l’impatto di qualsiasi campagna di marketing pianificata a tavolino nei minimi dettagli. L’immagine del barattolo che si muove nel vuoto è diventata l’icona di una missione che, pur essendo ad altissimo contenuto tecnologico, mantiene un legame fortissimo con le abitudini umane più semplici.

La risposta della NASA: un pizzico di casa tra le stelle

Anche la NASA ha deciso di unirsi alla conversazione online, confermando indirettamente che non si tratta di un falso digitale o di una manipolazione algoritmica. L’ente spaziale americano ha commentato le immagini facendo riferimento ai “dolci momenti” che gli astronauti possono concedersi durante le lunghe e stressanti fasi della missione Artemis II.

La spiegazione ufficiale è tanto semplice quanto umana: i membri dell’equipaggio hanno il permesso di portare con sé alcuni piccoli oggetti o alimenti personali che ricordino il comfort domestico. Questo vasetto di crema spalmabile sarebbe stato quindi portato a bordo per iniziativa privata degli astronauti, desiderosi di avere “qualcosa di buono” da casa da condividere durante il viaggio.