“Ogni watt, ogni goccia”: il valore sociale dell’efficienza energetica e idrica nel Terzo Settore

Il 4 maggio 2026, ENEA prenderà parte all’evento “Ogni watt, ogni goccia. Il valore sociale dell’efficienza”, organizzato da Fratello Sole come evento finale del progetto “Linee Guida per la gestione dell’acqua e dell’energia nel Terzo Settore”. Questo incontro rappresenta un importante passo avanti nella ricerca di soluzioni concrete per migliorare la gestione delle risorse naturali, in particolare l’energia e l’acqua, nel contesto delle organizzazioni del Terzo Settore. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del “Bando PROJECT 4.0 per proposte di progetti di ricerca” della Fondazione AMGA, un’iniziativa che ha preso avvio nel biennio 2022-2023. L’obiettivo principale è stato quello di aggiornare le Linee Guida sul tema dell’energia, la cui prima versione era stata pubblicata nel 2021 grazie all’Accordo di Collaborazione ENEA-Fratello Sole. Inoltre, il progetto ha dato vita anche a nuove Linee Guida specifiche per la gestione delle risorse idriche nel settore del non profit.

Le Linee Guida elaborate in questo contesto non solo intendono aggiornare le conoscenze esistenti, ma anche fornire approcci pratici e soluzioni innovative per migliorare l’efficienza energetica e idrica nelle realtà che operano nel Terzo Settore. L’evento del 4 maggio si propone di condividere queste risorse con chi lavora nel sociale, con l’intento di rendere più accessibili e implementabili le buone pratiche in tema di riqualificazione energetica e risparmio idrico.

L’evento finale: un’occasione per approfondire le soluzioni proposte

L’evento finale del progetto, dal titolo “Ogni watt, ogni goccia”, si terrà il 4 maggio 2026 e rappresenta una vetrina ideale per presentare i risultati del lavoro svolto durante il progetto. In particolare, le due Linee Guida (una dedicata all’energia e l’altra all’acqua) verranno illustrate in dettaglio, fornendo agli operatori del Terzo Settore gli strumenti necessari per affrontare in modo concreto le sfide quotidiane legate alla gestione delle risorse naturali.

Nel corso dell’incontro verranno proposte soluzioni approfondite, verificate e condivise durante il progetto, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone assistite dalle organizzazioni non profit. La finalità principale è quella di mettere a disposizione delle realtà del Terzo Settore una serie di risorse pratiche per gestire meglio le problematiche energetiche e idriche, con un approccio che tenga conto degli aspetti tecnici, finanziari e comportamentali.

Un supporto concreto per il Terzo Settore

L’iniziativa non si rivolge esclusivamente a chi gestisce organizzazioni non profit, ma anche ai professionisti del settore che desiderano ampliare le proprie competenze in merito agli interventi di riqualificazione energetica e di risparmio idrico. Infatti, il progetto si propone di supportare i professionisti con strumenti pratici per migliorare l’efficienza dei servizi offerti, rendendo le strutture del non profit più sostenibili e capaci di rispondere alle esigenze della società in un’ottica di sostenibilità.

L’evento vedrà la partecipazione, oltre che di Fratello Sole ed ENEA, anche della società indipendente italiana REF, che contribuisce al progetto con la sua esperienza e competenza nel settore delle risorse energetiche e idriche.

L’evento del 4 maggio 2026, organizzato da Fratello Sole e con la partecipazione di ENEA e REF, segna una tappa importante per il miglioramento della gestione delle risorse nel Terzo Settore. La presentazione delle Linee Guida per la gestione dell’energia e dell’acqua offre un’opportunità concreta per aumentare la consapevolezza e migliorare l’efficienza delle organizzazioni non profit, in un’ottica di sostenibilità e innovazione.