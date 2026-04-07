Oltre le Colonne d’Ercole dello Spazio: Artemis II ha polverizzato il record di distanza dell’Apollo 13

La missione spaziale Artemis II ha ufficialmente riscritto la cronaca dell’esplorazione umana, infrangendo un primato di distanza che resisteva da oltre mezzo secolo e proiettando l’umanità verso confini siderali mai calpestati prima d’ora. La capsula Orion ha superato il record storico di lontananza dalla Terra precedentemente detenuto dall’equipaggio dell’Apollo 13 fin dal 15 aprile 1970, durante il suo passaggio attorno alla faccia nascosta della Luna. Questo straordinario traguardo è stato raggiunto alle 19:57 ora italiana, mentre il veicolo spaziale iniziava la sua spettacolare manovra di fionda gravitazionale che lo ha portato a toccare un apogeo massimo di circa 406.778 km di distanza dal pianeta natale. Il superamento della soglia dei 400.171 km rappresenta il successo tecnico di un viaggio iniziato lo scorso 1° aprile e segna il ritorno trionfale dell’uomo nello Spazio profondo dopo decenni di assenza. La precisione millimetrica della traiettoria di volo dimostra l’affidabilità delle nuove tecnologie di navigazione, confermando che la capsula Orion è in grado di sostenere la vita umana in ambienti estremamente ostili e lontani. Questo storico momento celebra un’impresa senza precedenti, aprendo le porte a una presenza sostenibile sul suolo lunare e preparando il terreno per le future ambizioni marziane dell’intera specie umana.

Un ponte tra generazioni: il messaggio di Jim Lovell

Il superamento del record dell’Apollo 13 è stato accompagnato da un momento di profonda commozione e continuità storica. Il comandante Jim Lovell, prima della sua scomparsa avvenuta nell’agosto dello scorso anno, aveva registrato un messaggio di congratulazioni destinato proprio a questo momento. La NASA ha trasmesso le sue parole all’equipaggio proprio mentre la Orion si trovava nel punto più lontano dalla Terra. “Benvenuti nel mio vecchio quartiere“, ha esordito Lovell nel messaggio, ricordando come la missione Apollo 8 avesse offerto per la prima volta una visione completa del pianeta, unendo l’umanità intera. Il veterano dello Spazio ha simbolicamente passato la torcia ai 4 astronauti, esortandoli a godersi il panorama nonostante l’enorme carico di lavoro e sottolineando come questa missione stia gettando le basi per i futuri viaggi verso Marte a beneficio di tutti.

La precisione di Orion rispetto all’odissea del 1970

Esiste una differenza sostanziale tra il record stabilito nel 1970 e quello odierno. L’Apollo 13 si spinse così lontano dalla Terra non per una scelta programmata, ma a causa di una drammatica emergenza: l’esplosione di un serbatoio di ossigeno costrinse l’equipaggio e il controllo missione a modificare la traiettoria in tempo reale, trasformando lo sbarco previsto in un rischioso flyby lunare per poter tornare a casa sani e salvi. Al contrario, la missione Artemis II sta procedendo esattamente come previsto. Si tratta di un viaggio di prova meticolosamente pianificato per verificare che tutti i sistemi di supporto vitale della capsula Orion funzionino correttamente nello Spazio profondo. La traiettoria attuale funge da fionda gravitazionale, permettendo al veicolo di invertire la rotta verso la Terra senza dover utilizzare eccessive quantità di carburante. Il rientro è fissato per venerdì 10 aprile, con uno splashdown previsto nell’Oceano Pacifico, al largo della costa di San Diego.

I protagonisti di una nuova era spaziale

L’equipaggio di questa missione riflette un cambiamento profondo nella filosofia dell’esplorazione spaziale, portando con sé una varietà di competenze e background che segnano un distacco netto dal passato. Al comando della Orion si trova Reid Wiseman, veterano della NASA incaricato di guidare il team attraverso le delicate fasi del volo lunare. Accanto a lui, il pilota Victor Glover scrive una pagina fondamentale della storia diventando la prima persona di colore a spingersi oltre l’orbita bassa terrestre. La missione vede inoltre la partecipazione di Christina Koch, specialista di missione della NASA e prima donna a partecipare a un’impresa verso lo spazio profondo, insieme al collega canadese Jeremy Hansen. Hansen, che rappresenta la Canadian Space Agency, detiene il primato di primo astronauta non americano a viaggiare così lontano dal nostro pianeta, a conferma della natura internazionale e collaborativa del programma Artemis. Proprio Hansen, subito dopo il superamento del record, ha voluto onorare gli sforzi dei predecessori, sfidando le generazioni presenti e future a far sì che questo nuovo primato non rimanga imbattuto troppo a lungo. Se i prossimi test avranno successo, il primo sbarco sulla superficie lunare avverrà a fine 2028 con la missione Artemis IV, puntando a stabilire una base permanente entro i primi anni del 2030.