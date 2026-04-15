Pakistan: il governo annuncia blackout programmati per la carenza di energia

La stabilità economica dell’Asia meridionale sta affrontando una delle sue prove più dure in questo aprile 2026. Il governo del Pakistan ha annunciato ufficialmente un piano di interruzione di corrente quotidiana della durata di due ore, una misura drastica nata dalla necessità impellente di mitigare l’insostenibile aumento dei prezzi dell’energia. Questa decisione, comunicata mercoledì 15 aprile, non è solo una scelta tecnica, ma un segnale d’allarme che riflette la fragilità di una nazione stretta tra una cronica carenza di risorse e uno scenario geopolitico internazionale che definire incandescente sarebbe un eufemismo.

La strategia dei blackout programmati per il contenimento dei costi

Il piano operativo prevede che la sospensione dell’approvvigionamento elettrico avvenga principalmente durante la fascia serale, il momento di massima pressione sulla rete nazionale. Il governo ha individuato nell’intervallo tra le 17:00 e l’1:00 il periodo critico in cui la domanda raggiunge il suo picco massimo, rendendo la gestione del carico un esercizio di equilibrismo quasi impossibile. Implementando queste due ore di interruzione, le autorità sperano di ridurre la dipendenza immediata dalle centrali di emergenza, che sono estremamente costose da mantenere in funzione, cercando così di calmierare le tariffe finali per una popolazione già duramente colpita dalla povertà energetica.

L’ombra del conflitto in Iran sull’approvvigionamento di combustibili fossili

Non si può analizzare la crisi pakistana senza guardare oltre il confine occidentale, dove la guerra in Iran sta agendo da catalizzatore per un disastro economico regionale. Il conflitto ha causato una brusca interruzione dei flussi commerciali e delle rotte di approvvigionamento, trascinando l’intera area in una crisi energetica senza precedenti. Per il Pakistan, che fa enorme affidamento sull’importazione di combustibili fossili per alimentare le proprie centrali termiche, il blocco delle forniture iraniane e l’instabilità del Golfo hanno significato un aumento verticale dei costi d’acquisto. Senza la possibilità di accedere a gas e petrolio a prezzi agevolati, il Paese si trova costretto a razionare la risorsa più preziosa per evitare il collasso finanziario totale.

Il divario tra domanda e offerta nel settore idroelettrico

Oltre alle tensioni geopolitiche, il Pakistan deve fare i conti con limiti infrastrutturali e ambientali interni. La produzione idroelettrica, che storicamente rappresenta una colonna portante del mix energetico nazionale, ha subito una contrazione significativa proprio nel momento di maggiore bisogno. Questa riduzione della capacità produttiva naturale ha creato un vuoto che, in tempi normali, verrebbe colmato dal termoelettrico. Tuttavia, con i prezzi dei combustibili alle stelle a causa delle sanzioni e dei rischi bellici, il ricorso alle fonti fossili è diventato un lusso che lo Stato non può più permettersi su base continua. Il risultato è un deficit strutturale che rende il razionamento dell’elettricità l’unica via d’uscita percorribile nel breve termine.

Le prospettive per un Paese stretto tra inflazione e crisi energetica

L’annuncio di Bloomberg evidenzia una realtà amara per Islamabad: la sovranità energetica è un obiettivo ancora lontano. Mentre il governo tenta di presentare queste due ore di buio come una mossa tattica per ridurre i prezzi e proteggere il potere d’acquisto dei cittadini, l’impatto sulla produttività industriale e sulla vita quotidiana rimane un’incognita preoccupante. In un mondo che corre verso la digitalizzazione e l’elettrificazione, trovarsi a gestire una rete che si spegne per decreto è il sintomo di una vulnerabilità profonda. La speranza è che la gestione controllata della domanda possa evitare blackout incontrollati e totali, ma finché la situazione in Medio Oriente non troverà una risoluzione, la sicurezza energetica del Pakistan rimarrà appesa a un filo, o meglio, a un interruttore che deve restare spento per almeno 120 minuti al giorno.

Il Pakistan si trova oggi a gestire un’economia di guerra senza essere formalmente in guerra, dove il risparmio forzato diventa l’ultima linea di difesa contro un’inflazione energetica che minaccia di travolgere le classi sociali più deboli. La capacità di resilienza del popolo pakistano verrà messa nuovamente alla prova, mentre il mondo osserva come una crisi locale possa trasformarsi rapidamente in un paradigma di insicurezza globale.