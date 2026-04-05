Pasqua al buio a Cuba: blackout in oltre metà dell’isola

Nuova giornata di blackout diffusi a Cuba, dove la statale Unión Eléctrica (Une) prevede per oggi interruzioni simultanee di corrente fino al 57,4% del territorio nazionale nella fascia di massimo consumo serale. Secondo i dati ufficiali, il sistema elettrico cubano registra un deficit stimato di 1.722 megawatt, a fronte di una domanda di 3.000 MW e una capacità disponibile di appena 1.278 MW. Alla base dell’emergenza ci sono i gravi problemi della rete energetica, con sette delle 16 unità di generazione fuori servizio per guasti o manutenzione. In molte province, i cittadini subiscono da mesi tagli di elettricità che superano anche le 20 ore al giorno.

La crisi energetica, aggravata dal deterioramento delle centrali termoelettriche, è diventata uno dei principali fattori di malcontento sociale e protesta nell’isola. Negli ultimi giorni, intanto, è arrivata a Matanzas una petroliera russa con 100 milatonnellate di greggio, ma secondo gli analisti il carico potrà offrire solo un sollievo temporaneo.