Pasquetta con la nebbia a Cagliari: aeroporto in tilt, voli dirottati su Alghero

Una fitta coltre di nebbia ha paralizzato, nelle prime ore del mattino, le operazioni dell’aeroporto di Cagliari-Elmas, provocando disagi significativi proprio nel giorno di Pasquetta. Sette voli in arrivo nel capoluogo sardo sono stati dirottati verso lo scalo di Alghero, causando pesanti ripercussioni per centinaia di passeggeri. I velivoli coinvolti, provenienti da Torino, Milano Malpensa, Bologna, Pescara, Bergamo, Pisa e Norimberga, non hanno potuto completare l’atterraggio a causa della visibilità ridotta, venendo così reindirizzati verso il Nord dell’isola, a oltre 250 km di distanza.

L’emergenza ha avuto effetti immediati anche sulle partenze. Fino alle 9 circa si sono registrati gli ultimi decolli regolari, mentre successivamente tutti i voli hanno accumulato ritardi superiori alle tre ore. La sala partenze del “Mamel” si è rapidamente affollata di viaggiatori in attesa di aggiornamenti, tra coincidenze perse, spostamenti improvvisati e crescente incertezza sui tempi di ripresa delle operazioni. La situazione rischia ora di protrarsi per l’intera giornata, con possibili ripercussioni non solo su Cagliari ma anche sugli altri aeroporti collegati, alimentando un effetto domino sull’intero traffico aereo nazionale e internazionale.

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