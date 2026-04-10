Passolanciano, impianti chiusi: ANAS non riapre la SS614 per rischio caduta alberi, salta il weekend sulla Maiella | FOTO

Le amministrazioni locali chiedono maggiore rapidità nelle operazioni di messa in sicurezza

Passolanciano irraggiungibile

Restano chiusi anche per il weekend gli impianti di risalita di Passolanciano, sul versante della Maiella, a causa della mancata riapertura della strada statale 614. A comunicarlo è stato uno dei gestori, amareggiato dopo i giorni di lavoro spesi per preparare la riapertura del comprensorio: l’ANAS non ha revocato il divieto di transito, rendendo impossibile raggiungere l’area sciistica. La decisione arriva dopo nuovi episodi di caduta alberi lungo il tratto compreso tra il chilometro 7+400 e il 12+800, in territorio di Pretoro. L’ultimo evento, avvenuto il 1° aprile, ha ostruito completamente la carreggiata, richiedendo l’intervento dei tecnici ANAS. La circolazione resta consentita solo ai mezzi di soccorso.

Impianti chiusi Passolanciano
Impianti chiusi a Passolanciano nel weekend – foto di Vincenzo Germano

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale dell’ente, le numerose cadute di alberi — anche in assenza di maltempo — confermano un rischio elevato di instabilità delle scarpate a monte della strada. Le intense piogge e il vento degli ultimi giorni avrebbero accentuato la pericolosità, rendendo impossibile garantire la sicurezza degli automobilisti.

ANAS ha chiesto l’immediata verifica delle alberature e la definizione di un piano di intervento coordinato, anche per le zone al di fuori della proprietà stradale, dove si sono già verificati episodi di caduta.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Pretoro, Diego Giangiulli, che ha espresso disappunto per la chiusura a ridosso del weekend. «Il taglio degli alberi pericolosi — ha detto — dovrebbe essere effettuato con urgenza da ANAS senza bisogno di ulteriori autorizzazioni, per tutelare la pubblica incolumità». Il primo cittadino ha anche sottolineato come le attività di verifica e messa in sicurezza debbano essere di competenza dell’ente gestore della strada, invitando alla massima tempestività nelle procedure.

Il prolungato stop alla SS614, che collega Pretoro a Passolanciano passando nel cuore del Parco nazionale della Maiella, rappresenta un duro colpo per gli operatori turistici della zona.

 

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