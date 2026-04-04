Paura a Foggia: grosso albero cade su un bus in transito | FOTO

Paura questo pomeriggio a Foggia, quando un grosso albero è caduto in viale Europa mentre transitava un autobus che garantisce il trasporto pubblico locale. Il mezzo, il cui transito è stato sbarrato dal grosso tronco, ha subito la rottura del parabrezza, probabilmente colpito da uno dei rami. Nessuna delle persone a bordo – l’autista e due passeggeri – ha riportato ferite. L’albero ha colpito anche due veicoli parcheggiati lungo lo stesso tratto di strada. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia locale. Le abbondanti piogge e il vento degli ultimi giorni potrebbero aver contribuito a causare la caduta del grosso albero.