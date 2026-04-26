Paura a Gallipoli, squalo mako attacca un’imbarcazione: brividi tra i diportisti | VIDEO

La quiete delle acque al largo di Gallipoli è stata improvvisamente scossa da un incontro inaspettato con uno degli animali più temuti del mare. Un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, ha urtato un’imbarcazione da diporto mentre alcuni pescatori si trovavano in una battuta di pesca. Il momento di paura è stato descritto da Giuseppe Zacà, che ha condiviso sui social un video dell’incidente, ripreso da diversi quotidiani online. L’incidente è avvenuto in mare aperto, dove lo squalo mako, probabilmente spaventato o infastidito dalla ferita che lo tormentava, ha reagito con un movimento improvviso e potente.

“Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa”, ha raccontato Zacà. Secondo il testimone, l’urto è stato talmente forte da far sobbalzare la prua dell’imbarcazione, mentre il motore ha emesso un rumore metallico, confermando la violenza dell’impatto.

La reazione dello squalo: un comportamento provocato?

Lo squalo mako, noto per la sua velocità e aggressività, potrebbe aver agito in risposta alla ferita che lo debilitava, o forse per il forte rumore del motore dell’imbarcazione che lo ha probabilmente innervosito. Questo tipo di squalo è famoso per la sua natura territoriale e può diventare imprevedibile se percepisce una minaccia. Sebbene l’incidente non abbia causato feriti tra i diportisti, la paura è stata palpabile, e l’interazione con il predatore marino ha sicuramente lasciato un segno indelebile nella memoria di chi era a bordo.

L’incidente nel contesto del mare del Salento

L’episodio di Gallipoli non è l’unico incontro di questo tipo nel mare del Salento. Già nell’agosto dello scorso anno, un altro squalo mako, più piccolo, era stato avvistato nelle acque di Porto Cesareo, sempre nel Salento. Questo tipo di avvistamenti sta destando preoccupazione tra i residenti e i turisti che frequentano la zona. La presenza di squali in queste acque non è una novità, ma l’intensificarsi degli incontri ravvicinati potrebbe indicare un cambiamento nei comportamenti di queste creature marine, spingendole a avvicinarsi sempre più alla costa.

La ferita dello squalo e i rischi per la sicurezza

Un altro aspetto preoccupante dell’incidente è la ferita visibile sul corpo dello squalo mako. Sebbene non sia stato possibile stabilire con certezza l’origine della ferita, il comportamento dell’animale potrebbe essere stato influenzato dal dolore o dalla frustrazione causati da quest’ultima. La presenza di ferite in animali marini come squali o delfini può renderli più aggressivi o confusi, aumentando il rischio di interazioni pericolose con gli esseri umani. La salute dell’animale potrebbe, infatti, essere compromessa, e ciò potrebbe influire sul suo comportamento.

Cosa fare in caso di incontro con uno squalo

In situazioni come quella vissuta dai diportisti di Gallipoli, è fondamentale mantenere la calma e seguire alcune precauzioni di sicurezza. Gli esperti consigliano di evitare movimenti bruschi e di non cercare di avvicinarsi o di disturbare l’animale. Gli squali, sebbene possano sembrare minacciosi, generalmente non attaccano gli esseri umani a meno che non si sentano provocati o in pericolo.

Il mare del Salento, con la sua straordinaria biodiversità e le sue acque cristalline, continua ad attrarre appassionati di pesca, turisti e amanti del mare. Tuttavia, eventi come quello di Gallipoli ricordano che anche in queste acque paradisiache ci sono predatori marini che meritano rispetto. Le autorità locali e gli esperti marini devono continuare a monitorare la situazione, sensibilizzando l’opinione pubblica sulla necessità di tutelare questi ecosistemi e di prevenire incontri ravvicinati potenzialmente pericolosi.

L’incidente di Gallipoli non ha causato danni gravi, ma ha sicuramente evidenziato la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alla presenza degli squali alle precauzioni da adottare per garantirne la sicurezza.