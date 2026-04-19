Paura a Livorno: 14enne cade in un pozzo profondo cinque metri

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di domenica 19 aprile a Livorno, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto vittima di un incidente tanto improvviso quanto pericoloso. Intorno alle ore 19:30, il giovane stava giocando insieme a un amico in un’area caratterizzata da fitta vegetazione, situata tra via Campania e la linea ferroviaria. Durante il gioco, per cause ancora da chiarire con precisione, il ragazzo è improvvisamente precipitato all’interno di un pozzo profondo circa cinque metri. La caduta ha subito fatto temere il peggio, anche per la presenza di acqua sul fondo della cavità, trasformando un momento di svago in una situazione di emergenza.

I soccorsi e il recupero

La richiesta di aiuto è stata immediata e ha attivato in pochi minuti la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Misericordia di Montenero, che hanno operato con tempestività e grande professionalità. Il recupero del ragazzo è stato particolarmente delicato: i pompieri hanno utilizzato tecniche SAF (speleo alpino fluviale), specifiche per interventi in ambienti difficili e in spazi ristretti o profondi. Il 14enne, che si trovava immerso in circa 60 centimetri d’acqua, è stato raggiunto e messo in sicurezza prima di essere riportato lentamente in superficie. Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento attento delle squadre di emergenza, evitando ulteriori rischi.

Le condizioni del ragazzo e la messa in sicurezza

Una volta recuperato, il giovane è stato affidato al personale sanitario presente sul posto, che ha effettuato i primi controlli prima di disporne il trasferimento al pronto soccorso per accertamenti più approfonditi. Secondo le prime informazioni, le condizioni del ragazzo non sarebbero gravi, elemento che ha contribuito a rasserenare una situazione inizialmente molto preoccupante. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno collaborato alla gestione dell’area e alla ricostruzione della dinamica. Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza del pozzo, risultato privo di copertura: i vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla sua messa in sicurezza per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro, soprattutto in una zona frequentata da giovani.