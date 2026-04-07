Paura sul treno a gasolio: incendio a Dicomano, evacuati i passeggeri

Momenti di apprensione alla stazione ferroviaria di Dicomano, dove un treno regionale è stato evacuato a causa dell’incendio di un locomotore alimentato a gasolio. Il convoglio, partito da Firenze e diretto a Borgo San Lorenzo via Pontassieve, è stato fermato dal macchinista proprio a Dicomano a seguito di un’avaria tecnica. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento, mentre il personale delle Ferrovie dello Stato ha provveduto a mettere in sicurezza i passeggeri. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti, ma la situazione ha richiesto comunque un intervento tempestivo e coordinato.

Le cause dell’incendio e l’evacuazione

Secondo una prima ricostruzione fornita da Ferrovie dello Stato Italiane, il problema è nato da un guasto tecnico che ha costretto il macchinista a fermare il treno. Durante i tentativi di risolvere l’inconveniente, dal locomotore avrebbe iniziato a sprigionarsi del fumo, seguito rapidamente dalle fiamme. A quel punto, per precauzione, tutti i passeggeri erano già stati fatti scendere dal convoglio, evitando conseguenze più gravi. L’intervento rapido del personale ha permesso di gestire l’emergenza senza panico e in condizioni di sicurezza, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per contenere e spegnere l’incendio.

Disagi alla circolazione e servizi sostitutivi

Nonostante l’incendio sia stato domato, la situazione non è ancora completamente risolta. Dal locomotore continua infatti a fuoriuscire del fumo, impedendo il transito degli altri treni sulla linea. Anche se l’infrastruttura ferroviaria è tecnicamente percorribile, le condizioni di sicurezza non consentono la ripresa immediata del servizio. Per limitare i disagi ai viaggiatori, Fs ha attivato bus sostitutivi in entrambe le direzioni: tra Dicomano e Borgo San Lorenzo e tra Dicomano e Pontassieve. È stato inoltre predisposto un servizio taxi per agevolare gli spostamenti più urgenti. I treni torneranno a circolare regolarmente solo dopo il via libera definitivo dei vigili del fuoco.

Ripristino della linea e interventi tecnici

Una volta completate tutte le verifiche di sicurezza, il locomotore danneggiato sarà rimosso e trainato in officina per le necessarie riparazioni. Le autorità ferroviarie stanno monitorando costantemente la situazione per garantire una ripresa del servizio nel più breve tempo possibile. L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della manutenzione tecnica dei mezzi e sulla gestione delle emergenze lungo le linee ferroviarie locali. Nel frattempo, i pendolari del Mugello devono fare i conti con ritardi e cambi di programma, in attesa che la circolazione torni completamente alla normalità.