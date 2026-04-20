Perché gli aerei stanno per fermarsi in tutt’Europa: i meccanismi che portano all’esaurimento del cherosene entro pochissimo tempo

L’estate del 2026 si preannunciava come l’anno del grande ritorno alla normalità per il turismo globale, con prenotazioni che hanno già superato i livelli pre-pandemici. Tuttavia, una nuova e inaspettata turbolenza sta oscurando l’orizzonte dei viaggiatori europei: una carenza sistemica di carburante per jet. Non si tratta solo di una questione di prezzi elevati, ma di una vera e propria scarsità fisica di cherosene nei principali hub del Vecchio Continente. Questo squilibrio tra una domanda di voli senza precedenti e una catena di approvvigionamento energetico fragile rischia di trasformare le sognate vacanze estive in un incubo fatto di ritardi, cancellazioni dell’ultimo minuto e tariffe aeree che sfidano ogni logica di mercato.

L’allarme del Washington Post: Una tempesta perfetta nei cieli europei

In un’analisi dettagliata pubblicata dal Washington Post il 19 aprile 2026, viene descritta quella che gli esperti definiscono una “tempesta perfetta” per il settore dell’aviazione. La testata americana evidenzia come una combinazione letale di tensioni geopolitiche persistenti, manutenzioni impreviste nelle principali raffinerie europee e una logistica di distribuzione ancora zoppicante stia prosciugando le riserve di carburante. Il reportage sottolinea che aeroporti cruciali come Londra Heathrow, Francoforte e Parigi Charles de Gaulle sono già in stato di allerta, con le scorte di sicurezza ridotte ai minimi termini. Il rischio concreto è che, con l’inizio dei grandi flussi di luglio, gli operatori aeroportuali debbano razionare il rifornimento, costringendo le compagnie a tagliare le frequenze dei voli proprio quando la domanda è al suo apice.

Raffinerie al limite e il collo di bottiglia della transizione energetica

Il problema affonda le radici in una trasformazione industriale che ha ridotto la capacità di raffinazione del greggio in Europa negli ultimi anni. Molte infrastrutture sono state riconvertite per produrre biocarburanti o sono state chiuse per accelerare la transizione green, lasciando il mercato vulnerabile a picchi improvvisi della domanda di cherosene tradizionale. Il Washington Post spiega che, nel 2026, la velocità con cui il pubblico è tornato a volare ha superato la capacità del sistema di rigenerare le scorte. Questo collo di bottiglia sta spingendo i prezzi dei biglietti verso l’alto, poiché le compagnie aeree devono coprire non solo l’aumento del costo del carburante, ma anche le inefficienze operative derivanti dal dover rifornire i propri velivoli in mercati secondari meno colpiti dalla carenza.

La controversa tattica del “Fuel Tankering”: inefficienza al servizio della necessità

Per far fronte alla scarsità nei grandi scali europei, molte compagnie aeree stanno ricorrendo a una pratica nota come fuel tankering. Questa tecnica consiste nel caricare una quantità di carburante superiore al necessario all’aeroporto di partenza per evitare di dover fare rifornimento nella destinazione di arrivo, dove il cherosene è scarso o troppo costoso. Sebbene questa strategia permetta di mantenere la regolarità dei voli, il Washington Post avverte che si tratta di un disastro dal punto di vista ambientale: trasportare il peso extra del carburante aumenta significativamente il consumo totale e le emissioni di CO 2 del volo. Nel 2026, le compagnie si trovano davanti a un dilemma etico e pratico: inquinare di più per garantire il servizio o rischiare di lasciare i passeggeri bloccati al gate.

Cosa aspettarsi per le vacanze estive: consigli per i viaggiatori

Il panorama per i prossimi mesi richiede una dose extra di pazienza e pianificazione. Gli analisti suggeriscono che i passeggeri dovrebbero prepararsi a un aumento della volatilità degli orari. Molte compagnie potrebbero consolidare i voli meno affollati per ottimizzare il consumo di carburante, portando a cancellazioni anticipate. Inoltre, la carenza di cherosene sta accelerando la discussione politica sulla necessità di una maggiore indipendenza energetica nel settore dell’aviazione e sull’urgenza di scalare la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF), che però nel 2026 non è ancora disponibile in quantità sufficienti per colmare il vuoto lasciato dal combustibile fossile. Il consiglio per chi ha già prenotato è di monitorare costantemente lo stato del proprio volo e di considerare, dove possibile, polizze assicurative che coprano interruzioni dovute a cause operative straordinarie.