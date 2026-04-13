Pericolo valanghe marcato sui monti del Friuli Venezia Giulia: il bollettino per 14 e 15 aprile

Pericolo valanghe marcato, martedì 14 e mercoledì 15 aprile, sui monti del Friuli Venezia Giulia. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionale, “con le precipitazioni, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente”. “Il pericolo di valanghe – osserva la Protezione Civile – dovrebbe essere valutato con particolare attenzione sul posto. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose, come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche. Particolarmente insidiosi sono i punti dove nel manto di neve vecchia sono presenti strati deboli. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso. Inoltre – conclude la Protezione Civile – sono possibili valanghe per scivolamento di neve”.