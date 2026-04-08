Pericolo valanghe moderato sui monti del Friuli Venezia Giulia

Pericolo valanghe moderato, giovedì 9 e venerdì 10 aprile, sui monti del Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge dal Bollettino Valanghe diramato dalla Protezione Civile regionale. Con il rialzo termico e l’irradiazione solare, l’attività di valanghe spontanee – avverte il Bollettino – aumenterà progressivamente. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose, come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche.

Attenzione nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Gli accumuli di neve ventata – spiega la Protezione Civile – rimangono in parte instabili soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati e per lo più in quota.

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