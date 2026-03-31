Pesce d’Aprile: viaggio tra storia, leggende e gli scherzi più incredibili

Ogni anno, con l’arrivo del primo giorno del quarto mese, il mondo intero sembra scivolare in un clima di gioiosa diffidenza e sottile ironia, celebrando quella ricorrenza nota come Pesce d’Aprile. Nonostante la sua diffusione globale, che vede nazioni lontanissime unite nel rito della beffa innocente o del colossale falso mediatico, le radici di questa tradizione rimangono avvolte in un affascinante alone di mistero e incertezza storica. Si tratta di un fenomeno culturale trasversale che riesce a coinvolgere non solo la sfera privata e amicale, ma anche le grandi testate giornalistiche e i colossi della tecnologia, trasformando la realtà quotidiana in un palcoscenico dove il confine tra vero e falso si fa pericolosamente sottile. Esplorare l’origine di questa giornata significa intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo, tra calendari riformati, feste pagane legate all’equinozio di primavera e la psicologia umana, sempre pronta a cogliere l’occasione per una risata collettiva che spezzi la monotonia della routine. Questa festa rappresenta una sorta di moderna sopravvivenza dei riti ancestrali in cui l’ordine sociale veniva brevemente sovvertito per celebrare il risveglio della natura e il trionfo della vita.

Le radici storiche: tra calendari e antichi riti

La teoria più accreditata dagli storici fa risalire la nascita del Pesce d’Aprile alla Francia del XVI secolo. Prima dell’adozione del Calendario Gregoriano nel 1582, il Capodanno veniva festeggiato tra il 25 marzo e il 1° aprile. Con la riforma di Re Carlo IX, la festività fu spostata al 1° gennaio, ma non tutti si abituarono immediatamente al cambiamento. Coloro che continuavano a scambiarsi regali e celebrare l’inizio dell’anno ad aprile venivano derisi come “sciocchi d’aprile” (April Fools). Tuttavia, esistono collegamenti ancora più antichi. Alcuni studiosi citano le festività romane delle Hilaria, celebrate il 25 marzo in onore della dea Cibele, durante le quali era costume mascherarsi e prendersi gioco dei propri simili. Anche la mitologia greca offre spunti, legando la ricorrenza al mito di Proserpina che, rapita da Plutone, veniva cercata invano dalla madre Cerere seguendo un’eco ingannevole, simbolo di una ricerca vana proprio come quella di chi cade in un tranello.

Perché proprio un “pesce”?

Il nome italiano e francese (Poisson d’Avril) deriva probabilmente dal fatto che il Sole, alla fine di marzo, esce dalla costellazione dei Pesci. Ma c’è anche una spiegazione più pragmatica e maliziosa: i pesci sono facili da catturare all’amo, esattamente come le vittime degli scherzi che “abboccano” ingenuamente a notizie assurde o situazioni paradossali. In passato, era comune attaccare pesci di carta sulla schiena dei malcapitati, un simbolo di scherno che è sopravvissuto fino ai giorni nostri nelle scuole di mezza Europa.

Le beffe leggendarie: dagli spaghetti alla TV a colori

La storia moderna del Pesce d’Aprile è costellata di momenti in cui i media hanno messo alla prova la credulità popolare. Il caso più celebre rimane senza dubbio quello della BBC nel 1957. Durante il programma di approfondimento Panorama, fu trasmesso un servizio che documentava un eccezionale raccolto di spaghetti nel Sud della Svizzera, grazie a un inverno mite e all’eliminazione del “punteruolo degli spaghetti”. Il pubblico vide immagini di contadini che coglievano con cura fili di pasta direttamente dagli alberi. Migliaia di persone telefonarono alla redazione chiedendo come poter coltivare le proprie “piante di spaghetti”, ricevendo come risposta: “Mettete un rametto di spaghetti in una scatola di salsa di pomodoro e sperate per il meglio“.

Altri scherzi epocali includono la TV a colori in Svezia (1962): l’unico canale televisivo dell’epoca annunciò che, tendendo una calza di nylon sopra lo schermo in bianco e nero, gli spettatori avrebbero potuto vedere le immagini a colori. In migliaia ci provarono. La catena Taco Bell acquistò una pagina sul New York Times annunciando di aver comprato la Campana della Libertà di Philadelphia per aiutare a ridurre il debito pubblico degli Stati Uniti, scatenando un’ondata di indignazione patriottica.

In un’epoca dominata dalle fake news, il 1° aprile resta l’unico giorno in cui l’inganno è dichiarato e finalizzato a una risata condivisa, ricordandoci l’importanza di mantenere sempre un pizzico di sano scetticismo verso ciò che leggiamo o vediamo.