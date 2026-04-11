Petacciato, la frana si muove ancora: rallentamenti e cancellazioni sulla linea ferroviaria Adriatica

Secondo i tecnici si tratta di una fase di assestamento dopo il grande smottamento del 7 aprile

Frana Petacciato traffico ferroviario

Una lieve riattivazione della frana di Petacciato, avvenuta nella tarda mattinata odierna, ha provocato nuovi disagi alla circolazione ferroviaria lungo la linea Adriatica. Si registrano ritardi, limitazioni e cancellazioni che coinvolgono treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Secondo i tecnici, il movimento del terreno rientra nella normale fase di assestamento del versante, dopo il vasto smottamento dello scorso 7 aprile che aveva riaperto una delle emergenze idrogeologiche più delicate del basso Molise.

L’evento aveva già causato evacuazioni di abitazioni e interruzioni alla viabilità tra Petacciato e i centri vicini, con ripercussioni anche sull’autostrada A14 e sulla ferrovia. In seguito al nuovo movimento, i tecnici di Rfi sono nuovamente intervenuti nell’area per monitorare la situazione. Al momento non si segnalano peggioramenti, e i piccoli spostamenti del terreno vengono considerati parte del naturale consolidamento della zona franosa.

Sull’autostrada A14 il traffico continua a scorrere, seppure con carreggiate ristrette. Nessun problema invece sulla Statale 16 tra Petacciato e Termoli.

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