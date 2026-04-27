Piccolo aereo precipita in Sud Sudan: 14 morti

Un aereo Cessna si è schiantato oggi alla periferia della capitale del Sud Sudan, uccidendo tutti i 13 passeggeri e il pilota, secondo quanto riferito dall’autorità per l’aviazione civile del Paese. L’autorità ha dichiarato che i rapporti preliminari indicano che l’aereo potrebbe essere precipitato a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno causato scarsa visibilità. Tra le persone a bordo c’erano due cittadini kenioti, mentre gli altri erano sud-sudanesi, hanno affermato i funzionari. Video del luogo dell’incidente condivisi sui social media mostravano i resti dell’aereo in fiamme. La località nei video appariva montuosa e nebbiosa. L’autorità per l’aviazione civile ha dichiarato che una squadra è stata inviata sul luogo dell’incidente, a circa 20 chilometri da Juba, per raccogliere informazioni e supportare i servizi di emergenza.

Il Sud Sudan, una giovane nazione che ha ottenuto l’indipendenza nel 2011 ed è afflitta dall’instabilità, è privo di infrastrutture di trasporto affidabili. Gli incidenti aerei, generalmente attribuiti al sovraccarico e alle cattive condizioni meteorologiche, sono frequenti.