Piogge torrenziali provocano gravi alluvioni in Indonesia, situazione critica nella regione di Tabanan | VIDEO

Forti precipitazioni hanno causato una grave alluvione nella zona di Banjar Lodalang, situata nel villaggio di Kukuh, nel distretto di Marga, nella regione indonesiana di Tabanan. Le piogge intense, abbattutesi in poche ore, hanno provocato l’esondazione dei corsi d’acqua locali, sommergendo abitazioni, strade e terreni agricoli. Le autorità locali hanno segnalato danni significativi alle infrastrutture e difficoltà negli spostamenti, mentre diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Le operazioni di soccorso sono in corso, con squadre impegnate nell’evacuazione dei residenti e nella distribuzione di aiuti di emergenza.