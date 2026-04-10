Plenitude perfeziona l’acquisizione del 100% di Acea Energia e del 50% di Umbria Energy

Plenitude, facendo seguito a quanto precedentemente comunicato, perfeziona l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Acea Energia Spa e del 50% del capitale sociale di Umbria Energy Spa. E’ quanto si legge in una nota congiunta di Plenitude e di Acea Energia. Con questa operazione, approvata dalle autorità competenti, Plenitude acquisisce circa 1,2 milioni di clienti. Sono esclusi dal perimetro della transazione i clienti elettrici vulnerabili, la cui gestione resta nell’ambito del Gruppo Acea. Il corrispettivo versato, pari a circa 500 milioni di euro, tiene conto di un Enterprise Value di 448 milioni di euro (aggiornato per il nuovo perimetro della transazione), della cassa netta normalizzata al 31 dicembre 2024 (“locked box date”) e degli altri aggiustamenti per ticking fee e leakage intervenuti, tra cui il dividendo distribuito in favore di Acea per circa 82 milioni di euro. Una potenziale componente di prezzo aggiuntiva, fino a 100 milioni di euro, sarà riconosciuta ad Acea sulla base delle performance operative da rilevare al 30 giugno 2027.

La situazione di Plenitude e Acea

Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 5,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa, con oltre 11 milioni di clienti, ed una rete di 23.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici. Entro il 2030, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 15 GW di capacità rinnovabile a livello globale e 15 milioni di clienti e 30.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici.

Acea è uno dei principali gruppi industriali italiani quotato in Borsa dal 1999 e specializzato nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. Il Gruppo, attivo da 116 anni, è il primo operatore idrico italiano, secondo in Europa e opera a livello internazionale in America Latina. ACEA punta a rafforzare il proprio posizionamento come primario operatore infrastrutturale focalizzato sui business regolati. Le persone di Acea lavorano quotidianamente applicando i criteri di sostenibilità in un’ottica prospettica e strategica. Il Gruppo crea valore per le persone e le comunità attraverso l’attenzione all’ambiente, alle risorse e ai territori.