Presentato AGRO FUTURE LAB: l’hub rurale sperimentale per l’agricoltura rigenerativa nelle Madonie

Presentato, oggi, nel corso del convegno AKIS dedicato all’innovazione agricola e all’imprenditoria giovanile, AGRO FUTURE LAB, l’hub rurale sperimentale delle Madonie per l’agricoltura rigenerativa. “Si tratta di un hub rurale sperimentale che unisce: agricoltura rigenerativa per la tutela del suolo. Tecnologie avanzate applicate alle colture. Comunità educante per integrare scuola e mondo del lavoro”, ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – “un intervento strategico finanziato dal GAL ISC Madonie all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Salerno” che ha sede a Gangi, nell’ambito delle misure di sostegno all’innovazione agricola e alla formazione delle nuove generazioni”.

L’infrastruttura, concepita come laboratorio avanzato per l’agricoltura rigenerativa, le tecnologie applicate e la didattica sperimentale, rappresenta uno dei tasselli principali di un progetto territoriale. La presentazione ufficiale si è svolta oggi (10 aprile), durante il convegno “AKIS – Sostegno al sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura e all’imprenditoria giovanile”, ospitato proprio dall’I.I.S.S. “G. Salerno” di Gangi.

Gli interventi e il programma

Sono intervenuti: Ignazio Sauro, Dirigente scolastico dell’Istituto “G. Salerno”; Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi e Presidente dell’Ente Parco delle Madonie; Bernardo Moschella, dirigente ufficio VIII Ambito Territoriale di Palermo – USR Sicilia; Silvia Martinico, presidente dell’ordine dei dottori agronomi e forestali di Palermo; Pasquale Angileri, presidente del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Domenico Collesano, presidente del collegio regionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati. La moderazione è stata affidata a Dario Costanzo, direttore e responsabile di Piano del GAL ISC Madonie.

Il programma ha visto contributi scientifici e tecnici di alto profilo: Prof. Rosario Schicchi, Università degli Studi di Palermo e direttore dell’Orto Botanico che è intervenuto sulla biodiversità botanica delle Madonie; il prof. Leo Sabatino, UniPa sull’orto florovivaismo in ambiente protetto. E’ stato il dirigente scolastico Ignazio Sauro a presentare il progetto “Agro Future Lab delle Madonie”. Le conclusioni sono state affidate a Mario Cicero, Presidente del GAL ISC Madonie, che ha sottolineato come l’investimento è un passo decisivo per connettere scuola, territorio e filiere produttive, offrendo ai giovani strumenti reali per costruire futuro e impresa.

A seguire i partecipanti e gli alunni hanno visitato la serra guidati da Sebastiano Nasello, docente e direttore dei lavori. La struttura è dotata di sistemi innovativi configurandosi come un ambiente formativo all’avanguardia per studenti, tecnici e operatori del settore. L’evento ha previsto l’assegnazione di crediti formativi professionali per dottori agronomi e forestali.