Previsioni Meteo, da domani esplodono i forti temporali pomeridiani. E il 1° Maggio diventa un’incognita

In questa domenica 26 aprile, l’ultima del mese, l’Italia sta vivendo una giornata caratterizzata da una stabilità atmosferica quasi assoluta. Il merito è di un campo di alta pressione che garantisce sole in tutta Italia, regalando un panorama meteorologico ideale per le attività all’aperto e le gite fuori porta. Il clima mite domina incontrastato da Nord a Sud, con cieli tersi che permettono un rapido riscaldamento diurno della colonna d’aria. Le rilevazioni termometriche confermano questa fase di estrema dolcezza climatica, con valori che raggiungono agevolmente i +26°C in molte zone interne di tutto il Paese, da Padova e Milano a Foligno, Foggia e Cosenza, conferendo a questa giornata un sapore di primavera avanzata. Questa configurazione, pur essendo gradevole, rappresenta l’ultimo atto di un dominio anticiclonico che ha caratterizzato la parte centrale del mese, poiché i modelli matematici indicano già i primi segnali di un cambiamento imminente.

Il cedimento dell’anticiclone e il ritorno dell’instabilità pomeridiana

A partire dalla giornata di domani la situazione meteorologica inizierà a mutare progressivamente a causa di un progressivo indebolimento dell’area di alta pressione. Già nella giornata di lunedì 27 aprile assisteremo al ritorno dei temporali pomeridiani, che inizieranno a manifestarsi principalmente lungo le dorsali montuose e nelle zone interne della penisola. Si tratterà di fenomeni localizzati ma potenzialmente intensi, alimentati dal calore accumulato nei bassi strati e da infiltrazioni di aria più fresca in quota. Questa tendenza all’instabilità non sarà un episodio isolato, ma segnerà l’inizio di una settimana caratterizzata da una maggiore dinamicità atmosferica, rompendo quel guscio protettivo che ci ha riparato dalle perturbazioni atlantiche e dalle correnti settentrionali nelle ultime ore.

Cresce l’intensità dei temporali tra martedì e mercoledì 29 aprile

L’instabilità atmosferica subirà una netta accelerazione nel corso della parte centrale della settimana. Se lunedì i fenomeni saranno circoscritti, tra le giornate di martedì e soprattutto mercoledì 29 aprile la forza dei contrasti termici aumenterà sensibilmente. In particolare, il Nord Italia diventerà il bersaglio principale di rovesci e temporali che non si limiteranno più alle sole aree alpine e prealpine, ma tenderanno a sconfinare con decisione verso le pianure. L’energia in gioco sarà elevata, portando alla formazione di celle temporalesche capaci di produrre grandinate e forti raffiche di vento. Questa fase di maltempo primaverile è il risultato di un cedimento strutturale della bolla di calore, che lascerà spazio a correnti più instabili capaci di minare la stabilità climatica su gran parte delle regioni settentrionali e centrali.

La verità sull’irruzione fredda prevista per la festa del 1° maggio

Negli ultimi giorni le proiezioni meteorologiche avevano ipotizzato un evento di freddo estremo per l’inizio del nuovo mese, ma le ultime analisi indicano un parziale ridimensionamento del ciclone freddo. Non si tratterà di una cancellazione totale dell’evento perturbato, bensì di un cambio di traiettoria del nucleo d’aria polare. Il centro del ciclone freddo andrà sui Balcani, dove avremo temperature polari e bufere di neve fuori stagione in un’estesa area che comprenderà tutta l’Europa dell’Est, dalla Russia alla Grecia. In base agli ultimi aggiornamenti, l’Italia sarà colpita in modo meno diretto rispetto a quanto previsto inizialmente. Nonostante questo spostamento verso est, gli effetti sulla nostra penisola saranno comunque tangibili e non trascurabili, portando a una rottura della stabilità proprio in concomitanza con la festività dei lavoratori. L’Italia si troverà quindi sul bordo occidentale di questa colata gelida, subendo un’influenza che sarà più marcata su determinati settori rispetto ad altri.

Calo delle temperature e temporali al Sud per la festa dei lavoratori

Le conseguenze di questo passaggio perturbato si avvertiranno in modo chiaro nella giornata di venerdì 1 maggio, quando le correnti settentrionali causeranno un sensibile calo delle temperature su gran parte del territorio nazionale. La perturbazione colpirà con maggiore decisione il Mezzogiorno, portando piogge e temporali al Sud, con una particolare insistenza sui settori della Calabria e della Sicilia. Quella che inizialmente sembrava potesse trasformarsi in una clamorosa irruzione polare fuori stagione viene oggi ricalibrata dai meteorologi come una normale oscillazione termica primaverile. Sebbene il clima si presenterà decisamente più freddo e perturbato rispetto ai giorni precedenti, rientrerà nei canoni della variabilità tipica di questo periodo dell’anno, confermando ancora una volta quanto la primavera possa essere una stagione capricciosa e incline a repentini cambi di scenario.

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