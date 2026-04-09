Previsioni Meteo: dall’anticiclone primaverile alla tempesta di sabbia, il clamoroso ribaltone che riporta il maltempo e tingerà l’Italia di giallo

L’attuale scenario meteorologico che caratterizza l’Italia vede protagonista assoluto l’anticiclone subtropicale, che oggi, giovedì 9 aprile, regala il quinto giorno consecutivo di stabilità atmosferica su tutto il territorio nazionale. Le condizioni climatiche sono tipicamente primaverili, con il sole pieno che domina da Nord a Sud, permettendo alle temperature di superare agevolmente la soglia dei +20°C, specialmente lungo le regioni tirreniche. La Sardegna si conferma la zona più calda del Paese, con punte massime che hanno raggiunto i +26°C nelle aree interne, seguita a breve distanza dalla Toscana dove si registrano valori prossimi ai +25°C. Questa fase di tempo stabile ha garantito finora un’aria limpida e una visibilità ottima, rendendo i panorami italiani eccezionalmente nitidi grazie a un’atmosfera tersa che sembrava voler anticipare l’estate.

Il contrasto termico con il versante adriatico e i Balcani

Nonostante il dominio del bel tempo, l’Italia vive in queste ore una netta contrapposizione termica tra i due versanti. Mentre l’area occidentale gode del tepore africano, lungo il versante adriatico si avvertono ancora gli effetti di spifferi freddi provenienti dai Balcani. In città come Trieste, Ancona e Bari, le colonnine di mercurio non sono andate oltre i +16°C di massima, restituendo una sensazione termica tipica del pieno inverno. Anche a Brindisi e Ravenna i valori si sono fermati a +17°C, evidenziando come l’influenza del maltempo che sta colpendo l’Europa dell’Est, dalla Romania alla Turchia, lambisca ancora le nostre coste orientali. In quelle zone, infatti, la stagione fredda non ha ancora mollato la presa, portando nevicate abbondanti e temperature rigide a ridosso del Mar Nero.

La svolta di domenica 12 aprile e l’arrivo del maltempo

Questo idillio primaverile ha però i giorni contati. Le analisi dei modelli meteorologici indicano un imminente e brusco ribaltone atmosferico causato dall’avvicinamento di un profondo ciclone afro-mediterraneo. Il cambiamento inizierà a manifestarsi nella giornata di domenica 12 aprile, quando nel corso della serata si verificheranno le prime precipitazioni sulla Sardegna e sulle regioni del Nord-Ovest. Sarà il preludio a una settimana radicalmente diversa, che vedrà il ritorno del forte maltempo su scala nazionale. Il passaggio dal cielo sereno a una configurazione ciclonica sarà estremamente rapido, portando con sé il rischio di fenomeni estremi a causa dello scontro tra le masse d’aria calda preesistenti e l’impulso instabile in arrivo dal Nord Africa.

L’invasione della polvere del Sahara e i cieli lattiginosi

L’aspetto più eclatante di questa imminente perturbazione riguarda l’eccezionale trasporto di sabbia del deserto che colpirà l’Italia tra lunedì 13 e martedì 14 aprile. Come evidenziato dalle mappe del modello Skiron, una vastissima nube di polvere del Sahara si alzerà dal Nord Africa per dirigersi direttamente verso il cuore del Mediterraneo. L’atmosfera cambierà volto: la limpidezza di questi giorni lascerà il posto a cieli lattiginosi e visibilità scarsa. La concentrazione di polveri in sospensione sarà tale da conferire al cielo una colorazione tra il giallastro e il rossastro, creando un vero e proprio ambiente desertico sospeso sopra le nostre teste. Questo fenomeno, oltre a oscurare il sole, trasformerà radicalmente la percezione della luce diurna, rendendo il panorama cupo e surreale.

Piogge sporche e nevicate gialle sulle Alpi

Le conseguenze al suolo di questa tempesta di sabbia saranno particolarmente evidenti durante le precipitazioni. La pioggia che cadrà su gran parte d’Italia lunedì non sarà limpida, ma caricherà con sé le particelle solide presenti in atmosfera, causando enormi depositi gialli su tutte le superfici. Le auto, i tetti e le strade verranno ricoperti da uno strato di fango desertico, un fenomeno che colpirà in modo massiccio tutto il territorio nazionale. Anche l’arco alpino sarà interessato da questo evento straordinario: alle alte quote si verificheranno infatti nevicate gialle, con i fiocchi che si tingeranno dei pigmenti della terra africana, depositando un manto nevoso dal colore insolito. Sarà un evento meteorologico di grande impatto visivo che segnerà la fine definitiva della tranquillità primaverile di questa settimana.

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