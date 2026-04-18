Previsioni meteo Veneto: anticiclone fino a sabato, poi arriva l’instabilità

“Fino a sabato la presenza dell’anticiclone delle Azzorre garantirà tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Domenica la pressione cederà per l’avvicinamento di una saccatura da nord che farà il suo ingresso lunedì e si sposterà gradualmente verso i Balcani. Il tempo sulla regione fino a martedì sarà quindi instabile, con fasi di precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, residua variabilità mercoledì. Le temperature massime saranno ben superiori alla media fino a domenica, per poi calare da lunedì, riportandosi nella media o lievemente inferiori”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

“Nel pomeriggio/sera di Sabato 18 in pianura sereno o poco nuvoloso; sulle zone montane irregolarmente nuvoloso con possibilità di qualche locale precipitazione, anche a carattere di rovescio. Temperature massime senza variazioni di rilievo. Venti in pianura deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali; in quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali”.

Domenica 19

Cielo: Sulle zone montane in prevalenza nuvoloso, in pianura nubi più irregolari alternate a schiarite, specie in mattinata.

Precipitazioni: Nel corso della mattina aumenterà gradualmente l’instabilità a partire dai settori occidentali, con probabilità di qualche prima locale precipitazione. Nel pomeriggio le precipitazioni, con rovesci ed occasionali temporali (con possibili locali grandinate), tenderanno a divenire più frequenti e ad interessare in maniera sparsa tutta le regione. Fenomeni in esaurimento entro fine giornata.

Temperature: Minime in calo, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota inizialmente moderati da ovest, in successiva rotazione da nord nel pomeriggio.

Mare: In prevalenza calmo.

Lunedì 20

Cielo: Permarranno condizioni di tempo instabile, con annuvolamenti, anche consistenti, e parziali schiarite.

Precipitazioni: Probabili già dalle prime ore, con fenomeni sparsi e frequenti in mattinata, anche a carattere di rovescio, più discontinui nel pomeriggio.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in generale calo, localmente anche marcato.

Venti: In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali; in quota moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Martedì 21

Instabile, con annuvolamenti che si alterneranno a parziali schiarite. Probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Minime in calo sulle zone montane, stazionarie altrove; massime senza notevoli variazioni. In pianura venti moderati dai quadranti orientali, in rinforzo verso fine giornata sulla costa; in quota venti moderati dapprima dai quadranti occidentali, poi dai quadranti settentrionali.

Mercoledì 22

Residua variabilità sulle zone montane con nuvolosità irregolare alternata a schiarite, e possibilità di qualche precipitazione sparsa. In pianura sereno o al più poco nuvoloso al mattino. Temperature minime in calo, massime in diminuzione in pianura, stazionarie sulle zone montane. Venti di Bora in pianura moderati/tesi al mattino, in attenuazione nel pomeriggio; in quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

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