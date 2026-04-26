Previsioni Meteo Veneto: inizio settimana con l’instabilità, poi marcato calo delle temperature

Il Veneto, almeno fino a lunedì 27 aprile, si troverà sotto l’influenza di un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale, che garantirà tempo in prevalenza stabile. Nei primi giorni della settimana entrante, l’alta pressione sarà marginalmente insidiata da correnti a curvatura ciclonica che determineranno dei tratti di instabilità per lo più in montagna ma mercoledì, almeno in parte, anche sulla pianura. Le temperature, ben superiori alla media fino a martedì, saranno poi in marcato calo a partire dai valori massimi di mercoledì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 26

Cielo sereno o a tratti nuvoloso per passaggio di nubi alte e, in montagna, per modesti cumuli pomeridiani. Temperature diurne stazionarie o in locale lieve variazione. Venti in quota deboli/moderati, in prevalenza settentrionali, in rotazione da sud-ovest a fine giornata; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Lunedì 27

Cielo: A inizio giornata, cielo ancora in prevalenza sereno; dalla mattina nuvolosità in aumento a partire dalle zone montane.

Precipitazioni: In pianura assenti; in montagna, soprattutto sui settori dolomitici, aumento a partire dalle ore centrali fino a medio-bassa (25-50%) della probabilità di precipitazioni locali.

Temperature: In quota in diminuzione; altrove minime in aumento e massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota deboli dai quadranti occidentali; nelle valli variabili, a regime di brezza. In pianura dai quadranti orientali, deboli o temporaneamente moderati, soprattutto fino alle ore centrali.

Mare: Poco mosso.

Martedì 28

Cielo: Nuvolosità variabile per nubi medio-alte e in prossimità dei rilievi per attività cumuliforme più attiva e diffusa rispetto a lunedì.

Precipitazioni: Sulle zone montane probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. In pianura per lo più assenti, salvo eventuali locali sconfinamenti, più che altro sulle zone interne.

Temperature: In pianura senza notevoli variazioni, sulle zone montane minime in aumento e massime in diminuzione.

Venti: In quota moderati da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali, deboli o a tratti moderati.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 29

Tempo variabile, a tratti instabile soprattutto sulle zone montane dove gli annuvolamenti saranno più frequenti e consistenti. Anche le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, potranno risultare più probabili e diffuse in montagna, mentre, secondo gli attuali scenari previsionali, sembrano più locali e limitate alle ore tardo pomeridiane/serali sulle zone pianeggianti. Temperature in marcata diminuzione nei valori massimi. Rinforzo dei venti da nord-est.

Giovedì 30

Residua variabilità nelle primissime ore, poi rasserenamenti fino a cielo poco o parzialmente nuvoloso, in un contesto ancora ventilato e con valori termici in prevalenza in calo, salvo controtendenza delle massime in quota.

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