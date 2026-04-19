Previsioni Meteo Veneto: inizio settimana con tempo instabile e temperature in calo

Domenica pressione in cedimento, per l’avvicinamento di una saccatura da nord spostandosi gradualmente verso i Balcani. Il tempo sul Veneto fino a martedì 21 aprile sarà quindi instabile, con fasi di precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, residua variabilità mercoledì con ingresso di Bora in pianura. Le temperature massime saranno ben superiori alla media fino a domenica, per poi calare da lunedì, riportandosi nella media o lievemente inferiori. Da giovedì 23, pressione in nuovo aumento, con temperature in ripresa. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 19

In prevalenza nuvoloso nel pomeriggio, dalla sera attenuazione della nuvolosità con comparsa di schiarite. Fino a parte del pomeriggio saranno ancora probabili precipitazioni, con rovesci ed occasionali temporali (con possibili locali grandinate), che interesseranno in maniera sparsa e discontinua parte della pianura e le zone montane; fenomeni in esaurimento entro il tardo pomeriggio. Temperature massime in calo. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in quota inizialmente moderati da ovest, in successiva rotazione da nord nel pomeriggio.

Lunedì 20

Cielo: Permarranno condizioni di tempo instabile, con annuvolamenti, anche consistenti, e parziali schiarite.

Precipitazioni: Probabili già dalle prime ore, con fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio. Si tratterà di precipitazioni discontinue che interesseranno sia le zone montane che di pianura.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in generale calo.

Venti: In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali; in quota moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Martedì 21

Cielo: Instabile, con annuvolamenti più frequenti in mattinata, alternati a schiarite, specie nel pomeriggio.

Precipitazioni: Saranno ancora probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio che interesseranno in particolare le zone montane, mentre in pianura saranno più discontinue e a carattere locale.

Temperature: Minime in calo o localmente stazionarie in pianura, massime senza notevole variazioni in pianura, in diminuzione sulle zone montane.

Venti: In pianura venti moderati dai quadranti orientali, in rinforzo verso fine giornata sulla costa fino a risultare tesi; in quota venti moderati dapprima dai quadranti occidentali, poi dai quadranti settentrionali.

Mare: Da poco mosso a mosso verso fine giornata.

Mercoledì 22

Residua variabilità sulle zone montane, con nuvolosità irregolare alternata a schiarite, e possibilità di qualche precipitazione sparsa. In pianura al mattino residua nuvolosità irregolare poi in prevalenza sereno. Temperature in generale diminuzione. Al mattino in pianura venti di Bora moderati/tesi, in attenuazione nel pomeriggio; in quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Giovedì 23

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato. In pianura venti deboli variabili, in quota venti forti dai quadranti settentrionali. Temperature minime in ulteriore calo, massime in aumento, localmente anche marcato.

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