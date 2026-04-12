Previsioni Meteo Veneto: la settimana inizia con circolazione ciclonica e precipitazioni

Domenica pressione in calo; le temperature sopra la media continueranno ad essere la caratteristica meteorologica saliente in Veneto. Tra lunedì 13 e mercoledì 15 aprile, circolazione ciclonica, ci saranno varie precipitazioni. Giovedì la situazione tornerà ad essere anticiclonica, precipitazioni in esaurimento e rasserenamenti. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che per il pomeriggio/sera di Domenica 12 segnala alternanza di nuvole e rasserenamenti, senza precipitazioni. Temperature: di pomeriggio con andamento irregolare e di sera in aumento rispetto a sabato, con differenze anche sensibili; valori sopra la media anche di molto.

Lunedì 13

Cielo: Nuvolosità in aumento fino a cielo coperto più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni: Probabilità in aumento col passar delle ore fino ad alta (75-100%) ovunque verso sera, quando saranno più probabili anche rovesci e qualche temporale. Quota neve in calo fino a circa 2000 metri.

Temperature: Fino all’alba in aumento e poi in calo rispetto a domenica, con differenze anche sensibili. Valori notturni sopra la media e valori diurni sotto la media, anche di molto.

Venti: In prevalenza tesi, a tratti moderati e a tratti forti. Sulla pianura da nord-est, sui monti da sud-est.

Mare: Mosso.

Martedì 14

Cielo: Cielo coperto.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%). Saranno estese e frequenti, specie su costa e zone limitrofe. Quota neve in prevalenza attorno ai 2000 metri.

Temperature: Senza variazioni di rilievo di notte e in calo anche sensibile di giorno rispetto a lunedì.

Venti: Moderati/tesi da nord-est.

Mare: Mosso.

Mercoledì 15

Piogge ma anche leggere/moderate diminuzioni della nuvolosità, temperature senza variazioni di rilievo di notte e in aumento di giorno.

Giovedì 16

Residue piogge più probabili sulla pianura e crescenti rasserenamenti, temperature senza variazioni di rilievo di notte e in aumento di giorno.

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