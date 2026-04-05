Previsioni meteo Veneto: stabilità iniziale, poi aria più fresca e aumento delle nubi

“Un promontorio anticiclonico, che si protende dall’Africa nord-occidentale verso l’Europa, assicura almeno all’inizio del periodo stabilità senza nubi significative; poi il suo graduale cedimento permette l’arrivo di correnti un po’ più fresche e umide in quota da nord, che da metà della settimana prossima portano un temporaneo calo termico e infine nubi un po’ in aumento, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio/sera di Domenica 5 cielo perlopiù poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi e temporanea presenza di alcune nubi alte; aumento delle temperature diurne rispetto a sabato, da lieve sulle zone costiere a moderato in montagna”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Lunedì 6

Cielo: Cielo sereno, o al più poco nuvoloso per qualche nube alta specie nelle prime ore.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulla pianura stazionarie o in leggero aumento, salvo locali lievi controtendenze per le minime a sud; nelle valli, prevale un lieve aumento; in quota, minime in aumento da lieve a localmente moderato e massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota da nord-ovest, moderati nelle prime ore ovunque e poi solo localmente sulle Dolomiti, altrimenti deboli; per il resto deboli, con direzione prevalente dai quadranti orientali su bassa pianura e litorale, variabile altrove.

Mare: Calmo.

Martedì 7

Cielo: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Per le minime, contenute variazioni di carattere locale in quota e sulle zone costiere, contenuti aumenti altrove; per le massime, prevale un lieve aumento.

Venti: In quota nord-occidentali, sulle Prealpi da deboli a moderati e sulle Dolomiti da moderati a tesi; nelle valli e sull’alta pianura centro-orientale, deboli con direzione variabile; altrove deboli od occasionalmente moderati, sulla costa dai quadranti orientali, sull’entroterra nel pomeriggio sud-occidentali e altrimenti nord-orientali.

Mare: Calmo.

Mercoledì 8

Cielo perlopiù sereno, salvo locali modesti annuvolamenti; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, con probabile prevalenza di diminuzioni a nord-ovest e aumenti a sud-est; per le temperature massime è attesa una diminuzione, specie in pianura e nelle valli, salvo locale stazionarietà sulla costa.

Giovedì 9

Tempo un po’ variabile per aumento di nubi medio-alte, con spazi di sereno più ampi fino a metà giornata; prevale una contenuta diminuzione delle temperature, specie riguardo alle minime, a parte le massime a sud che sono stazionarie o in leggero aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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