Previsioni meteo Veneto: tempo stabile e schiarite diffuse

“Si afferma da sud-ovest un promontorio anticiclonico, che anche sulla nostra regione porta una fase con poche nubi significative e temperature in genere un po’ più alte rispetto ai giorni scorsi. Nel pomeriggio/sera di sabato 4 cielo sereno o poco nuvoloso, a parte alcuni modesti addensamenti più che altro fino al pomeriggio sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane; il vento può subire a tratti qualche fase di locale moderato rinforzo nelle ore diurne, da nord-ovest in quota e da sud-est sulle zone costiere”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Domenica 5

Cielo: Cielo perlopiù poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi e temporanea presenza di alcune nubi alte.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Per le minime, moderati aumenti in montagna e contenute variazioni di carattere locale altrove; aumento delle massime, da lieve sulle zone costiere a moderato in montagna.

Venti: In quota a tratti moderati e a tratti deboli, dai quadranti nord-occidentali; per il resto generalmente deboli salvo occasionali moderati rinforzi nel pomeriggio sulla costa, con direzione prevalente dai quadranti orientali su bassa pianura e litorale, variabile altrove.

Mare: Calmo.

Lunedì 6

Cielo: Cielo sereno, o al più poco nuvoloso per qualche nube alta specie nelle prime ore.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevale un lieve aumento.

Venti: In quota generalmente da nord-ovest, a tratti moderati e a tratti deboli, comunque con attenuazione serale; per il resto deboli, con direzione prevalente dai quadranti orientali su bassa pianura e litorale, variabile altrove.

Mare: Calmo.

Martedì 7

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; temperature minime senza notevoli variazioni in quota e sulla costa, un po’ in aumento altrove; temperature massime stazionarie o in leggero aumento.

Mercoledi 8

Cielo perlopiù sereno, salvo locali modesti annuvolamenti; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, per quelle massime prevalgono contenute diminuzioni soprattutto in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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