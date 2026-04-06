Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile e soleggiato fino a giovedì grazie all’anticiclone

Un promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo occidentale manterrà il tempo stabile ed in prevalenza soleggiato sul Veneto fino a giovedì 9 aprile; venerdì giungerà dall’Atlantico settentrionale un nucleo depressionario che determinerà una temporanea fase di instabilità con annuvolamenti e probabili precipitazioni. Le temperature, ben superiori alla media a inizio settimana, caleranno nei valori massimi da mercoledì 8 aprile, per portarsi su valori ben inferiori alla media venerdì 10. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.
Pomeriggio/sera di Lunedì 6
Cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature diurne pressoché stazionarie rispetto a domenica. Venti in quota deboli da nord-ovest; altrove deboli variabili, a regime di brezza nelle valli e su costa e pianura limitrofa.
Martedì 7
Cielo: Tempo stabile con cielo sereno, salvo transitori innocui tratti di nuvolosità.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: Pressoché stazionarie o in locale rialzo nei valori minimi e in quota le massime.
Venti: In quota da moderati a tesi da nord-ovest; altrove variabili con brezze nelle valli, sulla fascia pedemontana e lungo la costa.
Mare: Calmo o quasi calmo.
Mercoledì 8
Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, con tratti di nuvolosità un po’ più significativi rispetto a martedì sulle zone pianeggianti.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In diminuzione, salvo stazionarietà o locale controtendenza nei valori minimi in pianura.
Venti: In quota moderati/tesi da nord-ovest; nelle valli a prevalente regime di brezza. In pianura dai settori orientali, moderati a tratti tesi, specie nella prima metà della giornata.
Mare: In prevalenza poco mosso.
Giovedì 9
Poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta. Temperature in ulteriore calo lieve o contenuto. Venti a tratti forti in alta quota.
Venerdì 10
Tempo variabile, a tratti instabile con cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso o molto nuvoloso specie nelle ore centrali della giornata quando sarà maggiore la probabilità di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Temperature in diminuzione, anche marcata in quota, con valori massimi ben inferiori alla norma. Venti a tratti tesi, settentrionali in quota, dai settori orientali in pianura.
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