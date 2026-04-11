Previsioni Meteo Veneto: weekend con l’anticiclone, da lunedì tornano le piogge

Fine settimana all’insegna di condizioni anticicloniche sul Veneto, anche se da domenica 12 aprile la pressione sarà in calo; le temperature diurne sopra la media saranno la caratteristica meteorologica saliente. Poi circolazione ciclonica, con precipitazioni specie da lunedì pomeriggio. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che per il pomeriggio/sera di Sabato 11 segnala precipitazioni assenti. Cielo poco nuvoloso. Temperature: in leggero/moderato aumento rispetto a venerdì; valori sopra la media, anche di molto nelle ore pomeridiane.

Domenica 12

Cielo: Nella prima metà di giornata sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a sabato. Valori notturni prossimi alla media, valori diurni sopra la media anche di molto.

Venti: Moderati, sulla pianura da est e sui monti da sud.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 13

Cielo: Nuvolosità in aumento fino a cielo coperto più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni: Probabilità in aumento col passar delle ore, fino a alta (75-100%) verso sera. Attese specie verso sera, quando saranno più probabili anche rovesci e qualche temporale con quota neve in calo e localmente un po’ sotto i 2000 metri.

Temperature: Fino all’alba in aumento e poi in calo rispetto a lunedì, con differenze anche sensibili.

Venti: Da nord-est sulla pianura e da sud-est sui monti. In prevalenza tesi, a tratti moderati e a tratti forti.

Mare: Mosso.

Martedì 14

Piovoso e sui monti nevoso sopra i 2000 metri di quota, temperature in calo specie nelle ore diurne.

Mercoledì 15

Precipitazioni specie sulla pianura, sui monti a tratti leggere diminuzioni della nuvolosità, temperature senza variazioni di rilievo eccetto aumenti diurni sui monti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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