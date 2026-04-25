Previsioni Meteo Veneto: weekend dal sapore primaverile, la prossima settimana torna l’instabilità

Un promontorio di alta pressione in espansione dal Mediterraneo occidentale manterrà il tempo in prevalenza stabile sul Veneto, con cielo sereno e clima primaverile fino a tutto il fine settimana. Da lunedì 27 aprile, l’infiltrazione di impulsi umidi, convogliati da una bassa pressione sull’Europa orientale, porterà un aumento della nuvolosità e qualche episodio di instabilità, inizialmente solo in montagna, tra martedì e mercoledì anche in pianura. Valori termici in prevalenza superiori alla media fino a lunedì, in modesto calo nelle ore diurne da martedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 25

Cielo sereno, al più poco nuvoloso per qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi. Temperature diurne pressoché stazionarie o in leggero rialzo rispetto a venerdì. Venti, in quota, nord-occidentali, deboli o temporaneamente moderati; altrove, variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Domenica 26

Cielo: Cielo da sereno a poco nuvoloso, specie nella seconda metà di giornata, per nubi alte e, in montagna, per modesti cumuli pomeridiani.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie o per lo più in locale rialzo.

Venti: In quota deboli in prevalenza settentrionali, in rotazione da sud-ovest a fine giornata. Altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e sulla pianura limitrofa e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedì 27

Cielo: A inizio giornata, cielo ancora in prevalenza sereno; dalla mattina nuvolosità in aumento a partire dalle zone montane.

Precipitazioni: In pianura assenti; in montagna in aumento a partire dalle ore centrali fino a medio-bassa (25-50%) della probabilità di precipitazioni locali sulle Prealpi, sparse sulle Dolomiti, anche a carattere di rovescio o locale temporale.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento, massime senza notevoli variazioni in pianura e nelle valli, in calo in quota.

Venti: In quota deboli dai quadranti occidentali; nelle valli variabili, a regime di brezza. In pianura deboli o temporaneamente moderati, soprattutto fino alle ore centrali, dai quadranti orientali.

Mare: Poco mosso.

Martedì 28

Tempo variabile, o anche instabile specie a partire dalle ore centrali, quando aumenterà anche la probabilità di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in locale variazione, massime prevalentemente in calo.

Mercoledì 29

Variabilità e tratti di instabilità con annuvolamenti, più frequenti e consistenti sulle zone montane, alternati a schiarite, più significative in pianura. Probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, da locali sulle zone pianeggianti a sparse su quelle montane. Temperature pressoché stazionarie o in locale lieve variazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.