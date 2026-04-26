Prima che i dinosauri scomparissero, un mammifero delle dimensioni di un criceto stava già plasmando ciò che sarebbe sopravvissuto sulla costa del Pacifico

Mammiferi e dinosauri coesistettero sulla Terra fino a quando un evento catastrofico, 66 milioni di anni fa, non causò l’estinzione del 75% della vita sul pianeta. Nonostante la devastazione, alcuni animali sopravvissero, tra cui mammiferi simili a roditori del genere Cimolodon. Queste creature fanno parte dei multitubercolati, un gruppo che si è evoluto durante il periodo Giurassico ed è sopravvissuto per oltre 100 milioni di anni prima di estinguersi. Studiare questi animali aiuta i ricercatori a comprendere meglio come i mammiferi siano sopravvissuti all’estinzione di massa e si siano poi diversificati nella varietà di mammiferi che conosciamo oggi.

Nuova specie fossile dalla Bassa California

Un team di ricerca guidato dall’Università di Washington ha identificato una nuova specie del genere Cimolodon a partire da un fossile scoperto in un sito di ricerca nella Bassa California. I ricercatori stimano che questo fossile abbia circa 75 milioni di anni. La nuova specie, denominata Cimolodon desosai, aveva all’incirca le dimensioni di un criceto dorato, hanno affermato i ricercatori. Probabilmente si muoveva agilmente sul terreno e sugli alberi, nutrendosi di frutta e insetti.

I ricercatori hanno pubblicato questi risultati sul Journal of Vertebrate Paleontology.

Perché il Cimolodon desosai è importante

“Il genere Cimolodon era un mammifero piuttosto comune durante il Cretaceo superiore, l’ultima epoca dell’Era dei Dinosauri. I fossili di Cimolodon sono stati ritrovati in tutto il Nord America occidentale, dal Canada occidentale fino al Messico”, ha affermato l’autore senior Gregory Wilson Mantilla, professore di biologia all’Università di Washington e curatore di paleontologia dei vertebrati presso il Burke Museum. “Questa nuova specie, Cimolodon desosai, era l’antenata delle specie sopravvissute all’evento di estinzione. Essa e i suoi discendenti erano relativamente piccoli e onnivori, due caratteristiche che si sono rivelate vantaggiose per la sopravvivenza”.

Quando Mantilla e il suo team scoprirono il fossile nel 2009, trovarono denti, un cranio, mandibole e parti dello scheletro, tra cui un femore e un’ulna. “È molto difficile trovare fossili in questo sito rispetto ad altre zone”, ha affermato Mantilla. “Inizialmente, il mio assistente sul campo ha trovato solo un piccolo dente che spuntava. Se avesse trovato solo quello, sarei stato al settimo cielo. Ma poi, quando abbiamo guardato all’interno della fessura nella roccia, abbiamo potuto vedere che c’era altro osso”.

Le tecniche di imaging rivelano dettagli cruciali

Il fatto che i ricercatori abbiano scoperto più dei semplici denti di C. desosai significa che possono comprendere meglio le sue dimensioni e la sua forma e come probabilmente si muoveva. Aiuta anche a completare il quadro di questo genere e dell’habitat in cui viveva, e contribuisce a una migliore comprensione del gruppo dei multitubercolati in generale.

I ricercatori hanno utilizzato l’imaging digitale e uno strumento chiamato microtomografia computerizzata, o micro-CT, per ottenere immagini ad alta risoluzione del fossile. Il team ha quindi confrontato i denti di C. desosai con quelli dei suoi cugini del genere Cimolodon per classificarlo come una nuova specie. “A quell’epoca remota, ogni fossile veniva denominato in base alle caratteristiche dei denti“, ha spiegato Mantilla. “Se si trova uno scheletro a cui mancano dei denti, a volte è difficile attribuirgli un nome”.

Un omaggio all’assistente di campo

Il team ha chiamato questa specie in onore di Michael de Sosa VI, l’assistente di campo che per primo la scoprì, poiché de Sosa morì mentre stavano ancora analizzando il fossile. “Era un assistente di campo eccezionale, per me era come un fratello minore“, ha detto Mantilla. “È un esemplare magnifico a cui essere associati”.