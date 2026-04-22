Progettare la vita oltre la Terra: nasce in Italia il paradigma dell’Umanesimo Spaziale

Al Palazzo Piacentini, nella suggestiva cornice del Salone degli Arazzi, si è svolta la conferenza “Abitare lo Spazio. Il caso Luna”, un appuntamento dedicato al futuro della presenza umana oltre la Terra. L’iniziativa, promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ha acceso i riflettori su un obiettivo sempre più concreto: rendere la permanenza nello spazio sostenibile e a misura d’uomo, ripensando modelli progettuali e culturali in vista delle missioni future. Ad aprire i lavori sono stati il ministro Adolfo Urso, il presidente dell’ASI Teodoro Valente e il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. Nei loro interventi è emersa con forza la centralità dell’Italia nello sviluppo delle infrastrutture spaziali di nuova generazione, sottolineando competenze e capacità strategiche del sistema Paese.

Cuore del confronto è stato il concetto di “Umanesimo Spaziale”: una visione che integra progresso tecnologico e dimensione umana, ponendo al centro non solo l’astronauta, ma la persona nel suo complesso. Un cambio di paradigma che punta a progettare ambienti e attività capaci di sostenere una presenza prolungata nello Spazio, tenendo conto di esigenze psicologiche, sociali e culturali. La conferenza ha inoltre segnato l’avvio del progetto “Space Habitat. La via italiana”, promosso da ASI e MIMIT, con l’obiettivo di creare un ponte tra filiera scientifica, industria e discipline umanistiche. Un’iniziativa che mira a rafforzare l’approccio multidisciplinare nella progettazione degli habitat spaziali del futuro.

Nel corso della mattinata si sono alternati panel tematici dedicati ai principali aspetti della vita nello Spazio: dalle tecnologie per le infrastrutture lunari agli habitat, dall’interazione uomo-macchina fino ai temi della nutrizione e della salute. Un confronto articolato che ha visto il contributo di esperti dell’ASI, rappresentanti del mondo industriale e accademico, delineando scenari sempre più concreti per l’esplorazione umana della Luna e oltre.

La nuova stagione dell’esplorazione spaziale

“La nuova stagione dell’esplorazione spaziale ci invita a ripensare la Luna: non più semplice meta di esplorazione, ma reale estensione della presenza umana oltre la Terra. Il ritorno dell’uomo sulla sua superficie, la prospettiva di una base permanente e la crescente frequenza delle missioni delineano un percorso ormai concreto e irreversibile verso una presenza stabile, continua e organizzata sul suolo lunare“, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Il progetto ‘Space Habitat. La via italiana, promosso da ASI e Mimit, si inserisce in questo scenario con l’obiettivo di accompagnare e sostenere questa trasformazione, integrando competenze scientifiche, industriali, economiche e umanistiche. Iniziativa che trova un ulteriore e concreto sviluppo nello Statement firmato a Washington con l’amministratore della NASA, Jared Isaacman, per la realizzazione – nel perimetro del programma spaziale Artemis – del primo modulo abitativo della futura stazione spaziale permanente sulla Luna, destinato a garantire agli astronauti condizioni operative di piena sicurezza. Oggi l’Italia vola ancora più in alto“.

“La tecnologia come fattore di sviluppo dell’umanità ha avuto ed avrà sempre più la sua valenza di motore di crescita a tutto tondo. Lo spazio rappresenta – ricorda il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente – un elemento di punta di quella tecnologia alla frontiera che ci permette di avere un netto miglioramento nella vita di tutti i giorni. Il sistema produttivo spaziale italiano è all’avanguardia a livello globale. Il design e l’ingegno italiano permettono agli astronauti di vivere, in maniera confortevole, fuori del nostro pianeta da decenni sulla Stazione Spaziale Internazionale. E sarà sempre il Made in Italy al centro del futuro campo base lunare che ho ospiterà le donne e gli uomini che andranno sulla Luna. Le competenze e l’expertise raggiunte dal sistema spazio Italia in questo contesto, grazie anche all’azione coordinata dell’Agenzia Spaziale Italiana, non ha eguali a livello internazionale”.

“‘Space Habitat. La via italiana’ non è solo un progetto narrativo, ma un punto di svolta che restituisce allo spazio la sua dimensione culturale e umanistica, affiancando alle tecnologie i significati necessari a immaginare il futuro”, ha dichiarato il curatore Marco Panella.

Alla conferenza hanno preso parte Massimo Claudio Comparini, managing director Space Division di Leonardo e presidente del Consiglio di Amministrazione di Thales Alenia Space, Vincenzo Giorgio, amministratore delegato di Altec e Nicola Melchiotti, amministratore delegato di Cesi. Hanno inoltre partecipato Mariano Bizzarri, direttore del Laboratorio Nazionale di Biomedicina Spaziale e responsabile del Tavolo Tecnico Scientifico del Comitato Interministeriale per le Politiche Spaziali e la Ricerca Aerospaziale, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Mario De Caro, cattedra Unesco di Etica e Intelligenza Artificiale, Università Roma Tre; Marta Del Bianco, ufficio Volo Umano e Sperimentazione Scientifica, ASI; Stefania De Pascale, ordinaria di Orticultura, Dipartimento di Agraria, Università Federico II di Napoli; Marco Di Clemente, responsabile Ufficio Sviluppi Tecnologici e Progettazione Spaziale, ASI; Marcello Di Costa, responsabile settore Servizi in Orbita e Space Based Traffic Management, ASI; Andrea Merlo, responsabile del Dipartimento di Avionica del Dominio di Esplorazione e Scienza, Thales Alenia Space; Raffaele Mugnuolo, responsabile Ufficio Esplorazione e Infrastrutture Orbitanti, ASI; Serena Pezzilli, ufficio Volo Umano e Sperimentazione Scientifica, ASI; Simone Pirrotta, ufficio Esplorazione e Infrastrutture Orbitanti, ASI; Paola Verde, Colonnello Medico Sperimentatore di Volo, Comando Logistico, Aeronautica Militare. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori iniziative, tra cui la mostra “Space Habitat. Immaginario, design, tecnologie”, in programma a dicembre presso Palazzo Piacentini.