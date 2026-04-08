“Progetto Sperimentale Campo Imperatore”: Vigili del Fuoco impegnati in un progetto pilota per la sicurezza in montagna | VIDEO

Dopo la presentazione del progetto pilota, avvenuta lo scorso marzo all’Aquila, sono iniziate le attività operative che prevedono l’impiego costante di droni per la sorveglianza e il soccorso tecnico urgente nel comprensorio sciistico di Campo Imperatore, nell’ambito del “Progetto Sperimentale Campo Imperatore”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il supporto delle istituzioni locali, al fine di ridurre drasticamente i tempi di intervento in quota e offrire soluzioni tecnologiche per il monitoraggio delle valanghe e la ricerca di persone.

Il video mostra un volo effettuato con drone che ha inizio dall’area della funivia di Fonte Cerreto e si sviluppa lungo il versante del Monte Portella, fino a raggiungere l’area dell’impianto di Campo Imperatore. Le riprese sono state realizzate in occasione della chiusura dell’impianto sciistico, dovuta a una nevicata particolarmente intensa, definita storica per quantità di neve accumulata e per le condizioni meteorologiche che hanno interessato l’intero comprensorio.

Durante il volo viene documentato l’ambiente montano, completamente ricoperto dalla neve, e la situazione dell’impianto turistico, temporaneamente non operativo proprio a causa dell’eccezionale evento nevoso. La seconda parte del video mostra alcune comunicazioni radio tra il PCA (Posto di Comando Avanzato) e l’equipaggio esterno che gestisce la sicurezza del volo, monitorando lo spazio aereo occupato dall’APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto), nell’ambito della sperimentazione operativa in corso nell’area di Campo Imperatore.

Nell’ultima parte viene documentata una fase successiva, quando è stato possibile risalire nuovamente alla stazione di Campo Imperatore. In quell’occasione è stato fornito supporto al personale dell’impianto turistico per liberare l’accesso principale alla struttura, che risultava completamente ostruito dalla neve.