Protezione civile e animali: a Roma il confronto tra istituzioni e associazioni

Si è svolto oggi, 22 aprile, presso l’Auditorium del Dipartimento della Protezione Civile a Roma, l’incontro dal titolo “Protezione civile e tutela degli animali” con l’obiettivo di condividere le Indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali, emanate lo scorso 21 gennaio dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile. All’incontro hanno partecipato esponenti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero della Salute, della Regione Emilia Romagna, dell’ASL di Napoli, del Centro di Referenza per l’igiene urbana veterinaria e – in rappresentanza delle associazioni protezionistiche ENPA, LAV, LEIDAA, LNDC Animal Protection e OIPA – sono intervenuti Roberta Clerici e Gianluca Felicetti per parlare del ruolo delle associazioni nelle attività di protezione civile che riguardano gli animali.

Nel suo intervento, Roberta Clerici ha ricordato come l’evento drammatico del terremoto del Centro Italia di qualche anno fa abbia reso chiara la necessità di attivare delle procedure di protezione civile anche per gli animali. “Nella quotidianità, le nostre associazioni sono da sempre un po’ il 112 e il 118 degli animali. I cittadini si rivolgono a noi per ogni tipo di emergenza, che spesso risolviamo direttamente mentre in altri casi reindirizzando le persone alle istituzioni preposte”, ha affermato Clerici. “Di certo, nel corso degli anni, abbiamo sviluppato competenze specifiche che ci permettono di affrontare le emergenze in maniera efficace e auspichiamo di poter sviluppare ancora di più le dovute sinergie con le istituzioni negli specifici territori. Ringraziamo il Dipartimento per il lavoro svolto, ma ci auguriamo di poter tornare a rivedere il protocollo anche con l’idea di sviluppare un progetto pilota da sperimentare su un territorio ristretto per testarlo e riproporlo poi su scala nazionale”.

Gli altri interventi

Subito dopo ha preso la parola Gianluca Felicetti ricordando che l’articolo 9 della Costituzione ha introdotto l’importante principio della tutela degli animali come valore fondante della Repubblica. “È fondamentale che da oggi il soccorso degli animali sia parte integrante delle attività di protezione civile, un passo avanti che aspettavamo da tempo. Ora, è il momento di attuare un nuovo protocollo d’intesa tra le nostre associazioni e il Dipartimento per aprire una nuova fase di collaborazione sul campo. Confidiamo che le realtà locali, regionali e comunali, siano pronte a dare seguito a questa nuova direttiva che prevede la collaborazione effettiva tra associazioni e istituzioni per tradurre in realtà operativa le linee guida diramate”, ha affermato Felicetti.