Raddoppiati i morti sotto le valanghe in Europa nell’inverno 2025-26: il triste primato all’Italia

136 vittime per valanghe in Europa nell’inverno 2025-26: Italia in testa con 38 vittime

Rischio valanghe
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Sono 136 i morti a causa delle valanghe sulle Alpi e sulle altre zone montuose europee in questo inverno. Rispetto all’inverno 2024-25, quando i morti furono 70, il numero è praticamente raddoppiato. Si deve tornare indietro all’inverno 2017-18 per trovare ancora più vittime (147). Sono dati dell’European Avalanche Warning Services, il raggruppamento europeo dei servizi valanghe. Con 38, questa stagione il numero più alto è stato registrato in Italia, seguita dalla Francia con 32 e l’Austria con 30. L’evento più fatale è stata la valanga di Cima Vertana, nel Gruppo dell’Ortles, che ad inizio novembre ha causato 5 vittime.

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