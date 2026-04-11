Recuperato un pesce luna gigante nel canale Fasiol: intervento dei Vigili del fuoco di Venezia

Oggi pomeriggio, verso le 14, un’imponente carcassa di pesce luna è stata avvistata galleggiare nel canale navigabile Fasiol, nelle vicinanze dell’isola di Sacca Sessola, a Venezia. Il pesce luna, noto per le sue dimensioni straordinarie e la sua forma unica, rappresentava un potenziale pericolo per la navigazione, rischiando di causare danni alle imbarcazioni che transitano frequentemente in quella zona. La sua presenza in acque poco profonde ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, poiché il suo spostamento o eventuale collisione con un’imbarcazione avrebbe potuto creare disagi.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco

Appena ricevuta la segnalazione, i Vigili del fuoco di Venezia si sono prontamente attivati per evitare ulteriori rischi. Grazie alla loro esperienza e alle attrezzature specializzate, l’intervento è stato rapido ed efficace. Il pesce luna, che galleggiava tranquillamente a pelo d’acqua, è stato agganciato con un anghiere (un particolare tipo di attrezzo utilizzato per la pesca) e legato al fianco di un’autopompa lagunare, un veicolo progettato per operare nelle acque della laguna veneta. Questo metodo ha consentito di trasportare il pesce in sicurezza senza danneggiarlo ulteriormente.

Il recupero e il trasporto presso l’azienda Veritas

Il pesce luna è stato quindi trascinato lungo il canale Fasiol fino a un punto sicuro, dove il recupero definitivo è avvenuto. Il luogo scelto per il recupero finale è stato la sede dell’azienda di gestione rifiuti Veritas, dove le operazioni di rimozione del pesce dall’acqua sono state completate. Una volta recuperato, il pesce è stato posto in un’area apposita per evitare che la sua decomposizione potesse creare problemi ambientali o di sicurezza.

Questo intervento dimostra ancora una volta l’importanza di una risposta rapida ed efficiente in situazioni impreviste che coinvolgono la sicurezza pubblica e l’ambiente. I Vigili del fuoco di Venezia, con la loro esperienza nella gestione delle emergenze lagunari, hanno evitato potenziali danni alle imbarcazioni e contribuito alla tutela dell’ecosistema lagunare. Il pesce luna, purtroppo morto, è stato trattato con rispetto, evitando che la sua presenza potesse compromettere ulteriormente l’equilibrio naturale della laguna.