Report CIMA: neve sì, ma nel momento sbagliato. Il fiume Sangro racconta il rischio nascosto della fusione rapida

L’allerta rossa sul basso Sangro di inizio aprile racconta bene un fatto semplice: è piovuto e nevicato tanto, in poco tempo, su un sistema già sotto pressione. In montagna il serbatoio nivale si è gonfiato all’ultimo minuto, mentre a valle i fiumi hanno reagito in modo brusco, fino a richiedere tre giorni consecutivi di massimo livello di attenzione per rischio idraulico diffuso.

Sangro: il recupero all’ultimo minuto

Nel giro di pochi giorni il bacino del Sangro è passato da un innevamento modesto a circa 100 milioni di metri cubi equivalenti di neve, praticamente il doppio rispetto alla situazione precedente. È la fotografia di quanto possano essere ancora violente le accelerazioni di fine stagione, quando un impulso freddo tardivo incontra aria umida e orografia favorevole. L’allerta rossa per rischio idraulico diffuso sul basso Sangro, attiva dall’1 al 3 aprile, certifica che quella neve e quella pioggia non sono rimaste solo in quota: una parte importante è arrivata rapidamente a valle, spingendo il sistema idraulico vicino ai propri limiti.

Eppure questo “recupero di fine partita” non cancella la storia scritta da mesi di deficit nivale. Il manto è tornato vicino al picco stagionale, ma dopo un inverno lungo tempo povero di neve il bilancio ecosistemico e idrologico resta negativo. L’acqua è arrivata, sì, ma in ritardo e con una finestra di utilizzo più corta sia per i suoli che per i fiumi.

Quanta neve e quando arriva

Il cuore del problema sta qui: non conta solo “quanta” neve cade, ma soprattutto “quando” arriva. La neve di dicembre e gennaio è il capitale migliore: ha mesi di tempo per restare stoccata a terra, si compatta lentamente, si fonde in modo progressivo e alimenta falde e corsi d’acqua con un flusso costante, limitando i picchi di piena e sostenendo le portate di base in primavera.

La neve di marzo e aprile, soprattutto in un contesto climatico più caldo, è un’altra storia. Accorcia la distanza temporale tra accumulo e fusione: il manto dura meno, la fusione è più rapida e una quota maggiore di quell’acqua entra nei fiumi come impulso, non come alimentazione di fondo. È una neve che gonfia in fretta i serbatoi in quota ma lascia molto meno tempo per una fusione “lenta e utile”.

Si potrebbe dire che la neve di fine stagione è come un bonifico in ritardo: può evitare il rosso in conto, ma non cancella mesi di entrate sotto la media. Per gli ecosistemi questo significa che fioriture anticipate, insetti e fauna già attivi da settimane ricevono un segnale idrico e termico diverso rispetto a un inverno lungo e freddo: più scossoni, meno continuità. Per i suoli e le falde poco profonde vuol dire che il periodo in cui il terreno rimane vicino alla saturazione si accorcia, con meno tempo per ricaricare acquiferi e zone umide. E per chi gestisce invasi e derivazioni idriche il “cuscinetto nivale” diventa più sottile e imprevedibile, restringendo i margini operativi.

Un inverno moderatamente deficitario, ma molto irregolare

Nel quadro nazionale, la stagione nivale 2025–26 si colloca nella fascia dei deficit moderati, con un equivalente idrico nivale complessivo che nelle analisi più recenti viene stimato attorno al -20/-25% nella fase centrale dell’inverno, con un parziale recupero verso fine stagione e valori nell’ordine dell’–11% a scala Italia.

Negli ultimi anni abbiamo visto stagioni molto più povere di neve, con deficit nazionali di SWE fino a circa -34% e punte che in alcuni bacini sono scese ben oltre il -50%. La stagione 2025-26 è quindi meno estrema, ma resta negativa. E soprattutto non è uniforme: il mosaico è estremamente irregolare. Ci sono bacini prossimi alla media, altri solo in lieve sofferenza e altri ancora che restano strutturalmente deficitari, sia al Nord-Est che lungo l’Appennino centro-meridionale.

Alpi e Appennini, due stagioni diverse

Guardando alle montagne, il Paese sembra spaccato in due. Sulle Alpi il picco stagionale di SWE è stato raggiunto già da qualche settimana e la fusione è partita in anticipo, complice una fase di anomalie termiche positive e di stabilità atmosferica che a inizio aprile ha accelerato lo scioglimento, con particolare sofferenza del comparto lombardo, dove gli accumuli risultano inferiori alla media.

Sugli Appennini, invece, la storia assomiglia di più a quella del Sangro: nevicate di fine inverno e inizio primavera hanno permesso un recupero tardivo del manto in diversi bacini del Centro-Sud, ma si tratta della coda di stagione, non di una vera inversione di tendenza. Il serbatoio nivale è stato rimpolpato quando ormai la primavera era iniziata, con meno settimane a disposizione per trasformare quella neve in un rilascio graduale e duraturo.

In pratica, sulle Alpi la clessidra si è già girata e l’attenzione è puntata sulla fusione e sugli effetti sulle portate del Po e degli altri grandi fiumi. Sugli Appennini, al contrario, la stagione è riuscita a strappare qualche settimana in più di neve, ma con un margine ridotto per “capitalizzare” davvero questa risorsa tardiva.

Po, Adige e gli altri grandi fiumi

Anche tra i grandi bacini del Nord la fotografia è a più velocità. Nel bacino del Po, l’insieme di neve in quota, invasi e falde porta oggi a una valutazione complessiva di disponibilità idrica sostanzialmente nella norma, con portate che, nelle ultime sintesi a scala distrettuale, vengono descritte su valori medi e senza segnali di severità idrica anomala. L’innevamento non è stato eccezionale, ma l’accumulo e la successiva fusione rientrano nella variabilità tipica degli ultimi decenni.

Nel bacino dell’Adige, invece, le cose sono andate diversamente: i report su SWE indicano un deficit molto marcato, con valori intorno al -60/-70% nella fase centrale della stagione e accumuli rimasti sostanzialmente fermi da dicembre per mancanza di nuove nevicate significative. È un segnale chiaro di vulnerabilità in vista della stagione irrigua, perché una parte importante dell’acqua che normalmente arriva dai ghiacciai e dai nevai di media quota semplicemente non c’è, o c’è in misura molto ridotta.

Dietro l’etichetta di “deficit moderato” a scala nazionale, quindi, i fiumi raccontano storie molto diverse: il Po naviga in acque relativamente tranquille, mentre l’Adige e diversi bacini del Nord-Est e del Centro-Sud restano esposti, con meno margine di sicurezza se la primavera dovesse rivelarsi calda e secca.

La quota, protagonista silenziosa

C’è un personaggio che attraversa tutte queste storie ed è la quota. A bassa e media altitudine, gli eventi di fine inverno si presentano sempre più spesso come pioggia o come neve di brevissima durata, destinata a fondere in poche ore: in pratica, meno acqua immagazzinata nel serbatoio nivale, più risposta idraulica immediata, con piene rapide, colate e processi erosivi accentuati.

Salendo di 300-400 metri, lo stesso episodio può ancora costruire uno strato di SWE capace di resistere per settimane, ma poggia su uno “zoccolo” stagionale più sottile rispetto al clima del passato. L’innalzamento dello zero termico e delle isoterme chiave spinge progressivamente verso l’alto la fascia altimetrica in cui la neve funziona davvero come riserva: al di sotto di certe soglie, la gran parte delle precipitazioni significative cade ormai in forma liquida per buona parte dell’inverno.

In un contesto più caldo, i bacini con molta superficie sotto quelle quote perdono la capacità di immagazzinare acqua in forma solida e diventano sempre più “pluviali” e sempre meno “nivali”. Questo li rende più sensibili agli estremi: più rischio di piene quando piove tanto in poco tempo, più rischio di magre pronunciate quando si entra in una sequenza di settimane secche.

I prossimi mesi: dove decide la temperatura

Le valutazioni stagionali per la primavera–estate 2026 convergono su uno scenario in cui le temperature resteranno probabilmente sopra la media su gran parte d’Europa e del Mediterraneo, con precipitazioni più incerte e tendenzialmente distribuite in modo irregolare, tra fasi secche e episodi intensi.

Inserito nel quadro nivale, questo significa che là dove lo SWE è già basso, come nel bacino dell’Adige, in parte del Nord-Est e su molti settori appenninici, i margini di recupero tramite neve residua sono quasi esauriti: il rischio è di arrivare all’estate con serbatoi naturali e artificiali sotto tono e una dipendenza ancora maggiore dai singoli episodi piovosi. Dove invece l’innevamento è più vicino alla norma, come su parte del bacino del Po e alcune aree alpine occidentali, la variabile decisiva diventa la velocità di fusione: se lo scioglimento corre troppo, i massimi di portata vengono anticipati e il sostegno ai deflussi tra fine giugno e agosto si indebolisce.

In questa fase, insomma, non è più tanto la quantità di neve che potrà ancora cadere a fare la differenza, ma quanto in fretta quella già presente a terra si trasformerà in acqua. La velocità di fusione dipende da temperatura, radiazione solare, copertura nuvolosa e albedo del manto: con anomalie termiche positive e cieli spesso poco nuvolosi, lo spessore (e lo SWE) può ridursi molto rapidamente.

A questo si aggiunge l’efficienza del trasferimento verso fiumi e invasi: non tutta l’acqua di fusione arriva a valle. Una parte si perde per evapotraspirazione precoce, un’altra viene assorbita localmente dai suoli e dagli ecosistemi, soprattutto in un contesto in cui la vegetazione è già attiva in anticipo. Se il massimo apporto da fusione si concentra tra aprile e inizio maggio, rischia inoltre di non allinearsi con i picchi di fabbisogno agricolo e con i momenti più delicati per gli ecosistemi fluviali, che spesso cadono tra fine giugno e agosto.