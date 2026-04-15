Resti di un giovane orso recuperati in Trentino: ipotesi travolto da una valanga

Nella mattinata di oggi, alcuni residenti hanno rinvenuto i resti di un orso in Val Marcia, nel Comune di Bleggio Superiore, in Trentino. L’episodio è stato segnalato ai guardiacaccia dell’Associazione Cacciatori Trentini, che si sono occupati del recupero. I resti, individuati sulla sinistra orografica della valle, all’interno di un canalone, sono stati trasferiti alla stazione forestale di Ponte Arche. Secondo i primi riscontri, si tratterebbe di un giovane esemplare morto da alcuni mesi. Le condizioni dei resti non permettono accertamenti completi; l’ipotesi più accreditata, alla luce del contesto del ritrovamento, è quella di una valanga.