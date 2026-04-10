Rimborso Irpef per chi si trasferisce in Sicilia: le condizioni per accedere al beneficio

La Regione Siciliana ha lanciato una misura innovativa che prevede il rimborso del 50% dell’Irpef per tutti coloro che decideranno di trasferirsi sull’isola e di trasferire il loro domicilio fiscale in uno dei Comuni siciliani. La novità è stata introdotta dal decreto dell’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, approvato recentemente dalla giunta regionale. Si tratta di un’iniziativa senza precedenti nel panorama nazionale, che mira a stimolare la crescita economica e demografica della Sicilia, attirando nuovi residenti da tutto il mondo.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato che questa misura è pensata sia per gli stranieri che decidono di trasferirsi in Sicilia, attratti dal suo stile di vita unico, sia per gli emigrati, in particolare i più giovani, che desiderano tornare a vivere nell’isola. Con l’approvazione di questa legge, la Sicilia si propone come una destinazione ideale per chi cerca nuove opportunità professionali e una qualità della vita superiore.

Le condizioni per accedere al beneficio

Per poter beneficiare del rimborso Irpef del 50%, i nuovi residenti devono soddisfare alcune condizioni specifiche. In primo luogo, è necessario che i beneficiari abbiano un reddito, che può provenire da lavoro autonomo, d’impresa o da pensione. Oltre al trasferimento della residenza fiscale, è obbligatorio acquistare un immobile abitabile in Sicilia oppure dimostrare di aver effettuato interventi edilizi su una proprietà già esistente nel territorio regionale.

La legge prevede che il rimborso venga riconosciuto per una durata di tre anni, con un tetto massimo annuale di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La residenza dovrà essere mantenuta almeno fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello del trasferimento, per garantire l’accesso al beneficio.

Incentivo maggiore per i piccoli Comuni: fino al 60% di rimborso

Una caratteristica interessante di questa iniziativa riguarda i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Per coloro che decidono di trasferirsi in questi centri più piccoli, l’ammontare del contributo può arrivare fino al 60% dell’Irpef versata, rispetto al 50% previsto per i Comuni con una popolazione maggiore. Questa opzione offre un ulteriore incentivo per favorire la ripopolazione dei piccoli centri siciliani, un passo importante per stimolare l’economia locale e combattere lo spopolamento delle zone rurali.

Tuttavia, anche per i Comuni più piccoli, è previsto un limite massimo di rimborso pari a 100.000 euro l’anno per ciascun beneficiario, per una durata complessiva di tre anni. Questa misura si inserisce all’interno di un più ampio pacchetto di politiche del governo regionale, mirato ad attrarre nuovi residenti e incentivare il ritorno dei siciliani emigrati.

Un’opportunità per la crescita del capitale umano e delle finanze regionali

L’assessore Dagnino ha spiegato che questa forma di rimborso dell’Irpef è pensata per attrarre nuovi residenti in Sicilia, incluse categorie come lavoratori, professionisti e imprenditori. L’obiettivo non è solo quello di stimolare la crescita demografica, ma anche di innescare un circolo virtuoso che possa portare benefici all’intera economia dell’isola. Infatti, la Regione prevede che il contributo concesso ai nuovi residenti venga più che compensato dal maggior gettito Irpef che questi ultimi verseranno nelle casse regionali.

Secondo le stime, l’iniziativa sarà a costo zero per la Regione, che vedrà il suo bilancio rafforzato dalla nuova entrata fiscale, derivante dall’incremento della base imponibile. Così facendo, l’Isola non solo accoglierà nuovi residenti, ma contribuirà anche a un positivo sviluppo economico a lungo termine.

Come funziona il rimborso: i dettagli operativi

Per accedere al rimborso, il beneficiario dovrà produrre una dichiarazione fiscale che attesti il pagamento dell’Irpef. Il rimborso sarà erogato in base all’effettivo versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e potrà essere richiesto dal momento del trasferimento della residenza fiscale in Sicilia.

L’ammontare del rimborso sarà calcolato sulla base dell’Irpef annuale versata dal nuovo residente. La Regione Siciliana ha previsto che la misura, pur essendo vantaggiosa per i singoli, possa anche stimolare l’economia locale, con effetti positivi in termini di crescita occupazionale e demografica. Sarà necessario mantenere la residenza in Sicilia per almeno un anno, e i beneficiari dovranno acquistare un immobile o compiere lavori edilizi, per contribuire così alla crescita del patrimonio abitativo e al recupero del patrimonio edilizio dell’isola.

Con questa iniziativa, la Sicilia si propone come una delle regioni più attrattive in Italia, sia per gli italiani che per gli stranieri, offrendo un importante incentivo fiscale a chi decide di trasferirsi sull’isola.