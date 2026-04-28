Rischio siccità in Alto Adige: riserve di neve dimezzate

Torna il rischio siccità in Alto Adige. Come riportato dal quotidiano Dolomiten, le riserve di neve ammontano attualmente solo alla metà rispetto a un’annata media. Secondo Roberto Dinale, direttore dell’Ufficio idrologia e dighe della Provincia di Bolzano, interpellato dal quotidiano, da novembre, su tutto il territorio provinciale, si è registrato dal 30 al 50% in meno di pioggia e neve rispetto alla media pluriennale. Anche il deflusso dell’Adige a Bronzolo risulta al di sotto questa media del 19%. Sebbene le falde acquifere e i grandi bacini, come i laghi di Vernago e Resia, si mantengano per ora su livelli normali, l’esperto avverte: “le riserve di neve in quota sono nell’ordine di grandezza dei due anni di siccità 2022 e 2023“.

Di conseguenza, prosegue Dinale, “nei prossimi mesi non potremo beneficiare più di tanto dello scioglimento della neve, ma saremo dipendenti dalle precipitazioni”. Se non si verificheranno piogge costanti, “la situazione si aggraverà”. Le precipitazioni, attese nelle prossime ore, non porteranno un miglioramento significativo, precisa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.