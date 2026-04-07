Rischio valanghe per lo scioglimento della neve, allerta in Molise

Resta alta l’attenzione sul fronte meteo in Molise, dove la Protezione civile ha diramato per oggi una nuova allerta arancione per rischio idrogeologico e valanghe, nonostante un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche e un sensibile aumento delle temperature. A preoccupare, infatti, non sono più le precipitazioni, bensì il rapido scioglimento della neve in quota. L’innalzamento termico sta accelerando la fusione del manto nevoso nelle aree montane, determinando un significativo apporto di acqua su terreni già fortemente saturi a causa delle piogge dei giorni scorsi. Una combinazione che mantiene elevato il rischio di frane e smottamenti. Parallelamente, è stata emessa un’allerta gialla per rischio idraulico nella zona C, che include il litorale e il Basso Molise. In queste aree si temono possibili innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con criticità localizzate.