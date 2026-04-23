Rocket Lab lancia “Kakuchin Rising”: la tecnologia origami raggiunge l’orbita | VIDEO

La missione “Kakuchin Rising” di Rocket Lab ha raggiunto con successo l’orbita terrestre bassa nelle scorse ore, decollando dal complesso di lancio situato in Nuova Zelanda. Il vettore Electron, protagonista del suo 79° volo operativo, ha trasportato un gruppo eterogeneo di 8 satelliti sviluppati nell’ambito del programma di innovazione tecnologica della JAXA, l’agenzia spaziale giapponese. Il lancio, avvenuto alle 05:09 ora italiana, ha posizionato correttamente i carichi utili a una quota di circa 540 km, completando la sequenza di rilascio poco meno di un’ora dopo la partenza dal suolo. Tra le tecnologie testate spicca un’antenna rivoluzionaria basata sulla tecnica millenaria dell’origami, in grado di occupare uno spazio estremamente ridotto durante il trasporto per poi espandersi fino a 25 volte la sua dimensione iniziale una volta operativa nel vuoto cosmico. Questo evento segna il completamento del secondo contratto tra l’azienda guidata da Peter Beck e la JAXA, consolidando una partnership strategica fondamentale per la validazione di sistemi satellitari di nuova generazione, dai sensori multispettrali ai sistemi di sorveglianza delle acque marine.

L’innovazione nipponica tra origami e monitoraggio ambientale

Il carico utile trasportato da Electron rappresenta un concentrato di ingegneria d’avanguardia e versatilità scientifica. Oltre all’antenna dispiegabile, che promette di rivoluzionare il modo in cui i piccoli satelliti gestiscono le comunicazioni a lungo raggio, la missione ha messo in orbita dispositivi dedicati alla formazione accademica e alla protezione dell’ambiente. Tra questi figurano smallsat educativi, un satellite specificamente progettato per il monitoraggio degli oceani e un dimostratore tecnologico per camere multispettrali ultra-compatte.

Questa missione è la prosecuzione ideale del volo “RAISE and Shine” avvenuto lo scorso dicembre, durante il quale era stato lanciato il satellite RAISE-4. L’obiettivo della JAXA resta quello di accelerare il ciclo di sviluppo tecnologico, permettendo a componenti sperimentali di essere testati in tempi rapidi e a costi contenuti grazie all’utilizzo di lanciatori leggeri e specializzati.

Il successo del vettore Electron e il futuro dei lanci dedicati

Con i suoi 18 metri di altezza, il razzo Electron si conferma il pilastro della strategia di Rocket Lab per garantire alle nazioni e alle aziende un accesso dedicato allo Spazio. Il raggiungimento della 79ª missione sottolinea la maturità di un sistema che non si limita ai soli lanci orbitali. Rocket Lab gestisce infatti anche missioni suborbitali tramite la versione modificata del vettore, denominata HASTE, utilizzata prevalentemente per testare tecnologie ipersoniche.

Il successo di “Kakuchin Rising” ribadisce l’importanza della flessibilità operativa nel settore aerospaziale moderno. La capacità di lanciare piccoli carichi in finestre temporali precise e verso orbite specifiche è diventata un elemento imprescindibile per il progresso delle infrastrutture digitali e scientifiche globali. Nei prossimi giorni, i team della JAXA inizieranno le operazioni di attivazione e verifica dei sistemi, dando il via ufficiale alla fase operativa di questa nuova flotta di sentinelle tecnologiche.