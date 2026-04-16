Roma, allagata e chiusa la stazione Termini della Metro A: cascate e acqua fino alle caviglie | VIDEO

Un allagamento ha costretto a chiudere la fermata della Metro A Termini, la più importante e trafficata di Roma. Intorno alle 15:30 di oggi, enormi quantità d’acqua si sono riversate all’interno dello scalo, lungo le scale mobili e fino alle banchine, a causa di un guasto ad una conduttura. Ben presto, i passeggeri si sono ritrovati con l’acqua fino alle caviglie, mentre cascate scendevano anche dal soffitto, mettendo i presenti in fuga. Una situazione surreale che ha creato il panico. La fermata Termini è stata chiusa “a causa di un guasto Acea” che si sarebbe verificato su piazza dei Cinquecento, spiegavano gli altoparlanti Atac della metro. Tecnici Acea si sono recati sul posto per risolvere il problema.

Con la chiusura della fermata, i treni transitano senza fermarsi. Atac consiglia di utilizzare Piazza Vittorio in alternativa.