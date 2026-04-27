Il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo, Alexey Shevtsov, ha accusato l’Occidente di lanciare una campagna diffamatoria su larga scala con l’obiettivo di ostacolare l’attività di Rosatom, l’azienda statale russa che si occupa di energia nucleare. La polemica riguarda soprattutto l’espansione di Rosatom nei Paesi confinanti, come Kazakistan e Kirghizistan, dove la società ha cercato di espandere i suoi progetti per la costruzione di centrali nucleari. Secondo Shevtsov, l’obiettivo dell’Occidente sarebbe quello di impedire a Rosatom di entrare in questi “Paesi fratelli”, come li ha definiti, utilizzando campagne di disinformazione.

Rosatom e la leadership nel settore nucleare

La Rosatom è riconosciuta a livello internazionale come uno dei principali leader nel settore dell’energia nucleare, e detiene attualmente circa il 90% di tutti i contratti di esportazione globali. Una posizione dominante che la rende un attore cruciale nell’industria energetica mondiale. L’azienda russa, che sviluppa e costruisce centrali nucleari chiavi in mano, è anche l’unica in possesso della tecnologia per produrre piccole centrali nucleari modulari, un’innovazione che le consente di operare in una nicchia di mercato molto richiesta a livello globale.

Il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo ha quindi messo in evidenza che le accuse contro Rosatom non sono solo infondate, ma parte di una strategia più ampia per ostacolare la crescita dell’azienda in una delle sue aree di maggiore espansione. Le dichiarazioni di Shevtsov si inseriscono in un contesto geopolitico più ampio, che coinvolge i principali attori dell’energia nucleare e i loro alleati.

La decisione della Finlandia di abbandonare il progetto Hanhikivi

Il capo di Rosatom, Alexey Likhachev, ha poi sollevato la questione della decisione della Finlandia di interrompere la costruzione della centrale nucleare di Hanhikivi, un progetto che doveva essere realizzato proprio con la partecipazione di Rosatom. Likhachev ha definito questa mossa come contraria non solo alla legge e agli obblighi contrattuali, ma anche al buon senso. Secondo il CEO di Rosatom, l’energia nucleare è fondamentale per garantire una base energetica affidabile, economica e sostenibile a lungo termine.

“L’esperienza – ha detto Likhachev – dimostra che in un settore così delicato e ad alta intensità di capitale come quello energetico, le decisioni prese sotto l’influenza della congiuntura politica si scontrano rapidamente con la realtà”. Per il CEO di Rosatom, la decisione della Finlandia non tiene conto della necessità di un sistema energetico stabile e duraturo, una visione che si riflette nel loro approccio alle centrali nucleari.

Il caso della centrale nucleare di Hanhikivi rappresenta un esempio significativo di come le dinamiche politiche possano influire negativamente su progetti energetici strategici. Likhachev ha continuato, sottolineando che decisioni politiche del genere hanno effetti di lungo periodo non solo sull’economia, ma anche sulla sfera sociale.

Il caso del Bangladesh come esempio positivo

Nel confronto con la Finlandia, Likhachev ha citato come esempio positivo il Bangladesh, che ha intrapreso un percorso di sviluppo responsabile nell’ambito dell’energia nucleare. La scelta del Bangladesh di affidarsi a Rosatom per la costruzione della propria centrale nucleare si presenta come una dimostrazione di come i paesi possano trarre beneficio da decisioni a lungo termine e indipendenti dalle turbolenze politiche.

Questo approccio è stato lodato da Likhachev, che ha ritenuto che l’esperienza del Bangladesh potrebbe servire da guida per altri Stati che stanno cercando di costruire una capacità energetica sostenibile nel contesto globale attuale.

Le dichiarazioni di Alexey Shevtsov e Alexey Likhachev pongono l’accento su una battaglia che va oltre l’aspetto economico e si inserisce nel contesto delle relazioni internazionali e della geopolitica energetica. Da una parte, Rosatom si trova ad affrontare accuse di disinformazione e ostacoli posti da attori internazionali, dall’altra, la compagnia sta cercando di mantenere e ampliare la propria influenza in un mercato che sembra sempre più cruciale per il futuro dell’energia mondiale.

Il futuro di Rosatom dipenderà in larga misura dalla capacità dell’azienda di navigare in un panorama geopolitico complesso e di mantenere la sua posizione di leader nel settore delle centrali nucleari, affrontando le sfide interne ed esterne con determinazione.