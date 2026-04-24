Ryugu sotto attacco: scoperto un bombardamento cosmico recente grazie ai campioni di Hayabusa2

A oltre cinque anni dal successo della missione Hayabusa2, i campioni dell’asteroide Ryugu continuano a fornire nuove informazioni sorprendenti. Un team guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica ha scoperto tracce di un intenso e recente bombardamento di micrometeoroidi, avvenuto probabilmente negli ultimi mille anni. Il risultato, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, apre nuovi scenari sulla comprensione dell’evoluzione degli asteroidi near-Earth. Il dato più sorprendente emerge da un dettaglio quasi invisibile: uno strato sottilissimo di sodio, spesso meno di dieci nanometri, depositato sulla superficie dei frammenti analizzati.

Un’anomalia chimica: perché il sodio è una scoperta inattesa

La presenza di sodio sulla superficie esterna dei campioni rappresenta un vero enigma scientifico. In condizioni normali, infatti, gli agenti spaziali tendono a rimuovere elementi volatili. “Il punto di partenza è che, a causa dell’interazione con micrometeoriti e vento solare, le superfici esposte allo spazio esterno nel tempo subiscono un progressivo depauperamento di elementi volatili, tra cui sodio e zolfo. In questo contesto, trovare invece un accumulo di sodio sulla particella raccolta in superficie ed esposta agli agenti esterni è un enigma che dovevamo risolvere”.

Questa osservazione di Ernesto Palomba, ricercatore dell’Inaf di Roma e primo autore dell’articolo, ha portato i ricercatori a ipotizzare un fenomeno recente e straordinario, capace di alterare rapidamente la composizione chimica della superficie di Ryugu.

Differenze tra superficie e sottosuolo: le prove del bombardamento

Il confronto tra campioni superficiali e campioni provenienti dal sottosuolo dell’asteroide è stato determinante per interpretare i dati. Le differenze osservate sono nette sia dal punto di vista chimico che morfologico. “Le analisi hanno rivelato differenze evidenti dal punto di vista morfologico. In particolare, il campione superficiale è apparso molto più processato rispetto all’altro. Abbiamo riscontrato, ad esempio, formazioni vetrose, crateri da microimpatto e microstrutture reticolari create dall’interazione con il vento solare. Si tratta di differenze già osservate in letteratura nel confronto tra campioni raccolti sulla superficie e quelli del sottosuolo. Il nostro lavoro conferma dunque questo andamento, evidenziando per la particella superficiale un processamento decisamente maggiore in linea con i modelli attesi”.

Questi elementi rafforzano l’ipotesi di un’intensa attività recente sulla superficie dell’asteroide, legata a continui impatti di micrometeoriti e all’azione del vento solare-

Come si data un evento cosmico recente

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio è la capacità di stimare la tempistica del fenomeno osservato. Nonostante lo spessore estremamente ridotto dello strato di sodio, i ricercatori sono riusciti a definire una finestra temporale sorprendentemente precisa. “La nostra analisi si basa su precedenti esperimenti volti a comprendere la causa dell’impoverimento dei volatili nei corpi planetari esposti al vento solare. Tali esperimenti mostrano un impoverimento di sodio fino al 50 per cento in tempi molto rapidi, dell’ordine di poche centinaia di anni. Sulla base di questi dati, abbiamo considerato una finestra temporale massima di mille anni, oltre la quale il sodio avrebbe dovuto essere completamente rilasciato, rendendo impossibile l’osservazione di un accumulo. Poiché la letteratura attuale si concentrava su simulanti di altri corpi planetari (come ad esempio l’asteroide Eros), il nostro prossimo obiettivo sarà condurre esperimenti specifici su simulanti dell’asteroide Ryugu, per riprodurre i dati osservati sul campione superficiale”.

Questa analisi colloca il bombardamento in un passato geologicamente recentissimo, offrendo una rara finestra su eventi dinamici ancora in corso nel Sistema solare.

Alterazioni del ferro: un ulteriore indizio dell’attività superficiale

Oltre al sodio, lo studio ha evidenziato anche variazioni nella composizione del ferro, confermando ulteriormente il ruolo dei processi spaziali nel modificare la superficie dell’asteroide. “L’arricchimento di ferro riscontrato nella particella raccolta in superficie è riconducibile all’interazione con il vento solare e a continui microimpatti. Questo andamento, già osservato in precedenti lavori, conferma ancora una volta come la particella esposta abbia subito un’alterazione più marcata rispetto a quella rimasta protetta nel sottosuolo”.

Il dato rafforza l’idea che la superficie di Ryugu sia un ambiente estremamente dinamico, costantemente modellato da fattori esterni.

Cosa cambia nella comprensione degli asteroidi near-Earth

La scoperta ha implicazioni significative per lo studio degli asteroidi vicini alla Terra e della loro evoluzione. Ryugu diventa così un caso emblematico di come eventi recenti possano trasformare rapidamente la superficie di questi corpi.

“Ryugu appartiene alla categoria dei Near Earth Asteroids, asteroidi che orbitano nelle vicinanze dell’orbita terrestre. Il nostro lavoro evidenzia come questi corpi siano soggetti all’incontro con sciami di meteoroidi capaci di modificare in maniera sostanziale le loro proprietà superficiali. È, in un certo senso, ciò che accade al nostro pianeta: nel caso della Terra, l’atmosfera ci protegge e fa sì che l’incontro con questi sciami possa diventare un bellissimo spettacolo che periodicamente illumina il nostro cielo, come nel caso delle Perseidi o delle Geminidi. Nei corpi privi di atmosfera come l’asteroide Ryugu, tuttavia, l’esito è differente. Negli ultimi mille anni, l’asteroide ha attraversato uno sciame particolarmente intenso che ha alterato profondamente le proprietà chimiche della sua superficie. Siamo stati in grado di rilevare queste modifiche analizzando due frammenti millimetrici di Ryugu, grazie a tecniche in grado di studiare la morfologia e la chimica di strati spessi pochi miliardesimi di metro”.

Questa ricerca dimostra come anche eventi relativamente recenti possano lasciare tracce profonde nei materiali extraterrestri, offrendo nuove chiavi di lettura per comprendere la storia e l’evoluzione del Sistema solare.