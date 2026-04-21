Sakurajima ancora in eruzione: colonna di cenere fino a 2.700 metri sopra il cratere | VIDEO

Il vulcano Sakurajima, situato nella prefettura di Kagoshima, è tornato a eruttare con un’esplosione significativa che ha attirato l’attenzione delle autorità e degli osservatori internazionali. La colonna di cenere si è innalzata fino a circa 2.700 metri sopra il cratere, un’altezza considerevole che indica un’attività esplosiva moderata ma ben visibile anche a distanza. Questo tipo di fenomeno non è insolito per Sakurajima, uno dei vulcani più attivi del Giappone, ma ogni episodio viene attentamente monitorato per valutare eventuali rischi per la popolazione locale. Le autorità giapponesi hanno confermato che, al momento, non si registrano danni gravi né evacuazioni di massa, anche se restano in vigore misure di cautela nelle aree più vicine al vulcano.

Dinamica dell’eruzione

Dal video dell’eruzione si osserva una rapida espulsione di materiale piroclastico accompagnata da una densa nube di cenere scura che si espande verticalmente prima di disperdersi lateralmente. La fase iniziale appare improvvisa, con un’esplosione che genera una spinta ascensionale molto forte, seguita da una colonna ben definita che si sviluppa per diversi secondi. La colorazione della nube suggerisce un’elevata concentrazione di cenere fine e gas vulcanici, elementi tipici delle eruzioni esplosive di tipo vulcaniano, frequenti per Sakurajima. Nel video si nota anche una leggera ricaduta di cenere nelle aree circostanti, segno che i venti in quota non erano abbastanza forti da disperdere rapidamente il materiale. L’assenza di flussi lavici visibili conferma che si tratta principalmente di un evento esplosivo e non effusivo, con impatto più legato alla qualità dell’aria e alla visibilità che a colate distruttive.

Impatti e rischi per la popolazione

Nonostante la spettacolarità dell’eruzione, gli effetti diretti sembrano limitati grazie all’efficiente sistema di monitoraggio giapponese. Tuttavia, la caduta di cenere può causare diversi disagi: riduzione della visibilità, problemi respiratori e danni a infrastrutture leggere come tetti e veicoli. Le autorità locali raccomandano l’uso di mascherine e la limitazione degli spostamenti nelle zone più esposte. Inoltre, il traffico aereo potrebbe subire deviazioni temporanee, poiché le particelle di cenere rappresentano un rischio per i motori degli aerei. Questo episodio ricorda quanto sia importante la preparazione nelle aree vulcaniche attive, dove anche eventi considerati “ordinari” possono avere conseguenze significative se sottovalutati.

Un vulcano tra i più monitorati al mondo

Sakurajima è uno dei vulcani più studiati e controllati al mondo, grazie alla sua attività frequente e alla vicinanza a centri abitati importanti: è costantemente sorvegliato tramite sensori sismici, satelliti e osservazioni dirette. Le eruzioni, anche se frequenti, raramente sorprendono le autorità, che riescono a fornire aggiornamenti tempestivi e indicazioni precise alla popolazione. L’evento del 21 aprile 2026 si inserisce in un contesto di attività regolare, ma rappresenta comunque un promemoria della potenza delle forze naturali e della necessità di mantenere alta l’attenzione. La combinazione di tecnologia avanzata e cultura della prevenzione rende il Giappone uno dei paesi meglio preparati al mondo per affrontare questi fenomeni.