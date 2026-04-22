Scenari surreali alle pendici dell’Etna: fitta coltre di nebbia scende su Pedara, Trecastagni e Zafferana | FOTO

Una mattinata limpida e soleggiata ha improvvisamente lasciato il posto a uno scenario surreale alle pendici dell’Etna. Proprio nelle ore centrali della giornata, una fitta nebbia ha rapidamente e inaspettatamente avvolto i centri abitati di Pedara, Trecastagni e Zafferana Etnea. Il drastico cambio delle condizioni atmosferiche ha sorpreso i residenti, oscurando del tutto il cielo terso che aveva dominato le prime ore del mattino. A testimoniare questa curiosa evoluzione meteo locale è la nostra affezionata lettrice Antonella Infanta, che ci ha inviato le suggestive foto a corredo dell’articolo. Le immagini documentano chiaramente le strade dei borghi etnei completamente immerse nella nebbia, creando un’atmosfera tipicamente autunnale in piena primavera.

Il contesto meteo

Questo fenomeno locale si inserisce nel quadro delle correnti instabili che hanno seguito il passaggio di una perturbazione. Sebbene la situazione generale si stia gradualmente esaurendo verso un netto miglioramento, permangono degli strascichi. Per la giornata di domani, infatti, si segnalano gli ultimi episodi di instabilità proprio tra la Sicilia e la Calabria.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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