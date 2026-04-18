Scivola in un canalone vicino al torrente: uomo trovato senza vita a Forni Avoltri

Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca dell’anziano disperso nei pressi di un torrente nel territorio di Forni Avoltri. L’uomo è stato ritrovato privo di vita in fondo a un canalone, dove era precipitato dopo essere scivolato per oltre trenta metri. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto mentre si trovava in una zona particolarmente impervia, caratterizzata da terreni scoscesi e instabili. La caduta, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Le ricerche si sono concentrate rapidamente nell’area, ma le difficoltà del terreno hanno reso complicato individuare subito il punto esatto in cui si trovava.

Le operazioni di soccorso

Il recupero del corpo si è rivelato particolarmente complesso e delicato, richiedendo l’intervento coordinato di più squadre specializzate. I soccorritori hanno lavorato per circa due ore per raggiungere il punto in cui si trovava l’uomo e procedere con le operazioni in sicurezza. Il canalone, profondo e difficile da percorrere, ha costretto le squadre a utilizzare tecniche avanzate di recupero in ambiente montano. Le condizioni del terreno e la necessità di operare con estrema cautela hanno allungato i tempi dell’intervento, rendendo evidente quanto fosse difficile l’accesso alla zona.

Il dispiegamento di forze

All’operazione hanno partecipato numerosi enti di soccorso, a testimonianza della gravità della situazione. Oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, supportati da un elicottero sanitario con personale medico a bordo. Presenti anche volontari che hanno contribuito alle ricerche e alle operazioni di recupero. La collaborazione tra le diverse squadre ha permesso di portare a termine l’intervento nonostante le difficoltà logistiche e ambientali. Un lavoro sinergico che, purtroppo, non è bastato a salvare la vita dell’anziano, ma che ha garantito un recupero rispettoso e in sicurezza.

Un territorio affascinante ma insidioso

La zona montana attorno a Forni Avoltri è nota per la sua bellezza naturale, ma anche per la presenza di tratti particolarmente impervi che possono rappresentare un pericolo, soprattutto per chi non è adeguatamente preparato. Canaloni, sentieri stretti e terreni scivolosi richiedono attenzione costante e attrezzatura adeguata. Episodi come questo ricordano quanto sia importante affrontare l’ambiente montano con prudenza, valutando sempre le condizioni del terreno e le proprie capacità fisiche. La tragedia lascia un segno profondo nella comunità locale e richiama l’attenzione sui rischi legati alla frequentazione di aree naturali difficili.