Scoperta un’isola delle Fiji di 1.200 anni, probabilmente formata da resti di molluschi scartati

Situata al largo della costa di Culasawani, nell’arcipelago delle Fiji, si trova un’isola composta da materiali che potrebbero far parte del cibo di qualcuno. Un recente studio ha esaminato più da vicino l’isola di 3.000 metri quadrati e ha scoperto che è quasi interamente formata da resti di molluschi commestibili, con frammenti di ceramica mescolati al deposito. La datazione al radiocarbonio indica che i depositi dell’isola hanno circa 1.200 anni. Ciò suggerisce che l’isola, ricca di conchiglie, si sia formata in loco quando i primi abitanti, intorno al 760 d.C., lavoravano grandi quantità di molluschi commestibili nel sito o nelle sue vicinanze. Nel corso di diversi secoli, i gusci scartati si sono accumulati in un’unica area, contribuendo gradualmente alla formazione dell’isola.

I ricercatori hanno classificato il sito come un’isola di cumuli di rifiuti – un accumulo di conchiglie, ossa e detriti di uso quotidiano nel corso del tempo – piuttosto che come un’isola di fango, che è un deposito naturale lasciato da uno tsunami o da una grande onda. Le isole di cumuli di rifiuti sono una miniera d’oro per archeologi e antropologi, poiché custodiscono indizi sulla presenza umana prolungata, sulle diete del passato, sulle pratiche culturali e sugli stili di vita. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Geoarchaeology.

Di origine antropica o naturale?

Per oltre tre millenni, i frutti di mare sono stati una fonte di cibo fondamentale che ha permesso alle popolazioni delle isole del Pacifico occidentale di sopravvivere. In alcune comunità moderne, i molluschi e i crostacei rappresentano ancora il 15% del cibo consumato.

I cumuli di rifiuti in questa regione hanno da tempo suscitato interesse nella ricerca perché aiutano a ricostruire i paleo-paesaggi, rivelando come terra e mare si sono formati in passato. Sebbene molte zone delle Fiji siano state studiate in dettaglio, Vanua Levu, la seconda isola più grande del Paese, ha ricevuto molta meno attenzione archeologica. Questa ricerca contribuisce a colmare tale lacuna di conoscenza.

Il team ha individuato l’isola per la prima volta nel gennaio 2017 durante un’indagine generale della costa. Grazie ai granchi scavatori che hanno portato in superficie materiale da 30-50cm di profondità, i ricercatori sono stati in grado di analizzare i campioni, che hanno indicato che il 70-90% della materia che componeva l’isola era costituita da resti di molluschi.

Nel 2024, i ricercatori sono tornati per condurre ulteriori indagini. Si sono resi conto che il sito non faceva parte della terraferma, ma era un’isola separata circondata da mangrovie e un torrente, e la sua elevazione era di circa 20-60cm sopra il livello del mare con l’alta marea.

Per verificare se l’isola fosse uniforme in tutta la sua estensione, il team, con l’aiuto degli abitanti del luogo, ha prelevato 20 campioni di carotaggio sottili da diversi punti utilizzando strumenti simili a quelli usati per i carotaggi manuali. Hanno inoltre scavato quattro fosse quadrate di 1 metro per 1 metro per raccogliere campioni da analizzare in laboratorio. Per la datazione al radiocarbonio dell’isola, hanno scelto conchiglie di Anadara, appartenenti alla famiglia delle vongole, note per fornire risultati affidabili.

I risultati

Sulla base delle evidenze rinvenute sull’isola, risalente a 1.200 anni fa, gli autori hanno proposto due possibili spiegazioni per la sua formazione. La prima ipotesi indica l’attività umana. Il sito non era probabilmente un villaggio permanente, ma un luogo specializzato dove le persone provenienti dalla vicina terraferma si recavano per la lavorazione dei molluschi. L’assenza di ossa animali e strumenti in pietra avvalora questa ipotesi di un utilizzo specifico dell’isola per determinate attività.

L’ipotesi alternativa è che l’isola possa essersi formata a seguito di un potente evento ondoso, come uno tsunami, che ha travolto la zona. La forza delle onde potrebbe aver smosso un preesistente banco di conchiglie sul fondale marino, depositando il materiale in un unico punto e dando origine all’isola che vediamo oggi.

I ricercatori, tuttavia, propendono per la prima spiegazione, secondo cui l’isola sarebbe un accumulo di detriti, poiché ogni singola conchiglia esaminata sull’isola apparteneva a una specie commestibile. Un evento naturale come uno tsunami o un’onda gigantesca depositerebbe in genere un miscuglio casuale di conchiglie di ogni tipo provenienti dal fondale marino.

Il team prevede di cercare siti di insediamento contemporanei sulla vicina terraferma di Culasawani per determinare come questi possano essere stati collegati all’isola e al suo ruolo nell’economia di sussistenza locale circa 1200 anni fa.